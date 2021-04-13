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影／總統只要到彰化 退警：警察來我家不讓我出門

聯合報 / 記者張善寧 莊昭文 黃純益 張玲菁／台北即時報導
退休員警黃錫富。記者莊昭文／攝影
退休員警黃錫富。記者莊昭文／攝影

國民黨立委葉毓蘭召開「小英女皇萬萬歲，員警設局學長真心碎！」記者會。受害的退休員警黃錫富親自到現場，闡述現在只要蔡英文總統到彰化，警察就會包圍他家，並且叫他「不可以出門」。

彰化黃姓退休員警為向蔡英文總統表達反年改訴求，推擠拉扯中有1名員警跌倒受傷，檢方依妨害公務罪嫌起訴黃；彰化地院細細勘驗37個秘錄器，發現「分局長」事前要求員警「遇推擠就順勢跌倒」。法院除判黃無罪，更痛批高層不當指示，呼籲員警應恪遵對象唯有「國家的憲法與法令！」

立委葉毓蘭召開記者會，諷刺總統為小英女皇，並請來當事人黃錫富，說明當天情況，他說他當天是去陳情反而被警方圍住，明明是警方來動他，最後卻是他被當現行犯移送，「真的很可怕」。

黃錫富還說，現在只要蔡英文總統到彰化，就會有一大堆警察跑到他家門口，前後院都圍起來，並且親自跟他說，「你不能出門」，他控訴彰化縣警察局已經搞亂他的生活，他現在都在看精神科了。

警察 蔡英文 記者會

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