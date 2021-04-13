國民黨王育敏：行政院卸責要求 蘇貞昌下台蔡英文踹共

台鐵太魯閣號事故造成死傷慘重，國民黨文傳會上午舉行「行政院卸責四大謊言 蘇貞昌下台、蔡英文踹共」記者會，指出行政院在普悠瑪事故後針對台鐵總體檢報告的「四大謊言」，包含行政院指稱報告已交辦各部會執行，但事實上只是「會議記錄轉相關部會『查照』」等。國民黨文傳會主委王育敏指出，普悠瑪事故於107年10月21日發生後，台鐵總體檢報告於隔年1月18日完成，行政院聲稱3天後即由政院秘書長發交相關部會執行，但實際上，當年1月21日的公文僅是將體檢小組的「第10次會議紀錄」轉相關部會「查照」，並沒有任何政策指示。蘇貞昌不但沒安排小組報告、跨部會推動小組也遲遲沒成立。國民黨發言人陳偉杰痛批蘇貞昌從過去的「衝衝衝」變「閃閃閃」，應知恥下台。 台鐵太魯閣號事故造成死傷慘重，國民黨文傳會上午舉行「行政院卸責四大謊言 蘇貞昌下台、蔡英文踹共」記者會，國民黨文傳會主委王育敏（左）、發言人陳偉杰痛批蘇貞昌從過去的「衝衝衝」變「閃閃閃」，應知恥下台。記者林俊良攝影／攝影 台鐵太魯閣號事故造成死傷慘重，國民黨文傳會上午舉行「行政院卸責四大謊言 蘇貞昌下台、蔡英文踹共」記者會，國民黨文傳會主委王育敏（左）、發言人陳偉杰痛批蘇貞昌從過去的「衝衝衝」變「閃閃閃」，應知恥下台。記者林俊良攝影／攝影