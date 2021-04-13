同局處長施打AZ疫苗後 鄭文燦：沒聽到有人有副作用

AZ疫苗擴大開放第二、三類對象接種，桃園市長鄭文燦昨和市府10位局處長一起來施打疫苗。鄭文燦受訪表示，從昨天接種到現在，身體狀況很良好，昨天晚上和今天早上量測體溫很正常，沒有發燒、沒有頭痛，如果民眾接種疫苗後有副作用，要回到原來的醫院檢查，衛生局也會追蹤每一個個案。

至於昨一同施打疫苗的局處長，鄭文燦說，目前大家的狀況都很OK，沒有聽到有人有副作用，當然如果以前施打過流感，有類似感冒的症狀，或者是發燒、頭痛，也可以吃一下普拿疼，或者是到原來施打的醫院來就醫就診。

被問到是否需要疫苗假？鄭文燦表示，目前他認為還不需要，他昨天都按照正常的行程跑，媒體都看得到，現在也鼓勵民眾施打疫苗之後3天要多休息、多喝水。