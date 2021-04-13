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評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

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孫大千：意外頻仍 民進黨已忘疾民所疾苦民所苦怎麼寫

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千在臉書表示，近日發生F-5E意外、太魯閣號事故和水荒，民進黨卻已經忘記了「疾民所疾，苦民所苦」這8個字怎麼寫了。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千在臉書表示，近日發生F-5E意外、太魯閣號事故和水荒，民進黨卻已經忘記了「疾民所疾，苦民所苦」這8個字怎麼寫了。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千在臉書表示，近日發生F-5E意外、太魯閣號事故和水荒，民進黨卻已經忘記了「疾民所疾，苦民所苦」這8個字怎麼寫了。

孫大千指出，F-5E意外再度發生，折損了兩位飛行員時，桃園市長鄭文燦居然還有心情讓啦啦隊抬著進場；其中一位飛行員仍然下落不明，高雄市長陳其邁居然還有興致去參加大港開唱。

孫大千說，台灣面臨缺水和缺電的困境時，蔡英文總統卻只關心民進黨立委蔡易餘和鄭文燦的體重。

孫大千說，台鐵爆發重大人禍事故，死傷慘重，民進黨的立委還有臉為交通部長林佳龍護航，不斷地強調「佳龍真是個人才」。49條人命無辜犧牲後，蔡英文卻只在意自己社群媒體的觸及率。

孫感嘆，這一切的一切，都不禁讓人懷疑，民進黨的政治人物是否在得到政權後，就活在另一個與台灣人民不一樣的平行時空中。

民進黨 孫大千

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