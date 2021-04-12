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台鐵事故後忙衝網路觸及率 賴士葆：蔡英文真網軍統帥

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。本報資料照片
國民黨立委賴士葆。本報資料照片

F-5E戰機、太魯閣號事件接連發生事故仍在善後，蔡英文總統卻於周日晚間發文宣傳個人LINE、IG與YouTube帳號搶救「觸及率」引發撻伐。國民黨立委賴士葆晚間在臉書揶揄，說蔡是三軍統帥加網軍統帥，果真是名符其實。

但賴士葆質疑，太魯閣案檢察官忙著拼湊屍塊、比對DNA，蔡總統周日當天也才剛參加失事飛官公祭，晚上就心急的在社群網路衝觸擊率，合適嗎？霎時讓人誤以為現在是在打選戰，十萬火急求網路社群的點閱率和關注度。

賴士葆批評，蔡政府治國竅門就是豢養1450在網路上用鍵盤進行暗黑癱瘓、攻擊、抹黑，倚賴網軍治國像吃嗎啡，情況愈來愈嚴重，這些網軍打手也讓很多公共政策失去理性探討空間，公開言論被限縮在只許一言堂論述，否則就遭出征。

賴士葆舉例，太魯閣事故發生，蔡政府網軍就在網路上帶風向說蔡管國防外交，交通安全不歸她管，，切割蔡英文的套路，根本就是卡神楊蕙如們滿天下的還魂；但若蔡真只管國防外交，交通部長林佳龍辭呈不會第一個遞給蔡，

賴士葆批評，蔡總統在太魯閣號出事後，就把對普悠瑪號出事時談話再重複一次完事，心思都放在創造網路聲量，追求網路點擊與追蹤；靠網軍側翼帶風向搽脂抹粉宣揚政績，出包幫忙解圍，不時攻擊批評者言論，心心念念維持高民調。

太魯閣撞車事故 台鐵 賴士葆 蔡英文 普悠瑪號 林佳龍 楊蕙如

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