我對大陸出口創新高 國民黨批蔡英文「舔共賤台」

蔡英文總統今天在臉書表示，台灣3月出口值高達上兆台幣，破了歷史紀錄。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，蔡英文和行政院長蘇貞昌都在臉書自吹自擂得意洋洋，但他們沒說的是，對中國大陸的出口也創歷史新高，雞蛋依舊牢牢的放在同一籃裡。

黃子折根據經濟部統計指出，我國今年3月全球的貿易總額達358.9億美元，約合1兆134億元，這的確是首度破兆，也創下單月最高金額。但蔡政府在開心之餘，卻刻意隱藏另一個事實，那就是3月我對大陸(包含香港)的出口，高達159億美元，同樣是創下單月最高紀錄。

黃子哲表示，我國出口總值持續向上攀升，尤其是企業的能量在疫情下仍然強勁，這對以貿易為經濟命脈的台灣，當然是件好事。蔡政府要宣傳炫耀也不是不行，但就大大方方把數字都攤出來給人民檢視，幹嘛遮遮掩掩？平常欺負人就柿子挑軟的吃；現在大內宣，數字還可以只挑想講的講。

黃子哲說，尤其馬政府執政時，民進黨不斷批評包括兩岸簽訂ECFA等，都讓台灣經貿過度依賴對岸。連蔡總統上任後都曾宣示「我們不能像過去一樣，把所有的雞蛋都放在同個籃子裡，所以我們一直多方嘗試，為台灣開拓更多機會」。但蔡執政5年來，對大陸的出口依賴度不降反升，今年3月創新高的出口額中，有高達44.3%是對大陸的出口，是今年最高，也比2016年至2020年間，對大陸的年度出口比重都來的高(40.1%、41.2%、41.3%、40.1%、43.9%)。

黃子哲說，對此，過去民進黨發言人顏若芳曾神回稱「這證明對岸需要台灣」，引起外界譁然。不知這種神邏輯是不是出自於個人的經驗，房東出租房間給房客，只是證明房客需要房東？