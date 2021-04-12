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經濟部批對中火3號機雙重標準 趙少康拿這點批啼笑皆非

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。記者林伯東／攝影
中廣董事長趙少康。記者林伯東／攝影

針對經濟部能源局說指中廣董事長趙少康反對中火3號機重啟是「雙重標準」，因為3號機在1992商轉時趙是環保署長，當時為何不批評，現在3號機改善了還批評。趙少康晚間發出聲明表示，聽了真是啼笑皆非，經濟部能源局連今夕何夕都搞不清楚，簡直是「張飛打岳飛」。

趙少康指出，環保設施依法要使用BCAT（Best Current Available Technology），就是當時最好的科技來防止污染、改善環境。1992年時科技還監測不出pm2.5，直到2012以後才公布pm2.5的資訊。而pm2.5對身體的危害也是這幾年才廣為醫學界發現，細懸浮微粒及超細懸浮微粒可以進入肺泡經血液循環全身，造成對心血管、腎臟、肺臟的重大不良影響，已經使得台灣得肺腺癌的病患越來越多、越來越年輕，所以不只是中火，任何排放pm2.5造成民眾得到肺腺癌的發電廠都應該由政府勒令關閉。

趙少康表示，台灣去年發電高達45%靠燃煤，離蔡英文的2025使用30%的燃煤發電越來越遠，蔡英文說2025時台灣有20%的綠電，但蔡英文就任5年，綠電只增加了1%，離20%還有15%，請問蔡英文要如何補足缺口？在他看來「2025非核家園」只是一場華而不實的騙局，到時蔡英文也任滿下台了，要找誰算這筆帳？

趙少康強調，現在燃煤已經不是符不符合排放標準的問題了，而是全世界都在減碳，甚至停止用煤發電，丹麥在2023年要全面改用生質能源，英國在2025年、歐盟在2030年要停止用煤，台灣還不快馬加鞭減碳脫煤，到時候外銷產品會被國際嚴厲制裁，形象也會跌落谷底。

趙少康 蔡英文 中火

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