接受柯文哲花8千租房？陳佩琪酸王定宇：有這好康就去啊

台北市長柯文哲夫人陳佩琪上月陪柯文哲赴新竹市政交流，當時媒體問陳佩琪施打疫苗、民進黨立委王定宇的同居緋聞風波，陳佩琪都未正面回應。不過，陳佩琪今天心血來潮寫臉書，發文酸爆王定宇，「八千塊租一間市區房子，含接送加早餐，很便宜啦，有這好康，就去啊！」

陳佩琪今天在臉書說，柯文哲今天去和平醫院打疫苗，柯說，打針的理由是希望早點解封， 不用每天戴口罩出門。 當時三月下旬疫苗剛開打， 她也曾說打疫苗要根據自身情況，卻被媒體下標「陳佩琪說打針是跟風行為」，陳佩琪今天說說「我著實被罵慘，但今天柯文哲的說法，是呼應我的看法！」

陳佩琪也提到，她只是基層醫師，不是什麼醫界大咖 ，也非政治人物，不需帶頭示範打疫苗，但以她是基層醫護一員的看法 ，要提高目前AZ的30萬劑施打率，不是叫什麼什麼人出來打，醫護就會跟上，其實只要指揮中心宣布，台灣人只有AZ可打， 別無其他， 很多人會在別無選擇下， 乖乖打AZ，或許她也會考慮。

另外，陳佩琪也提到，有媒體問「妳接受先生花八千塊向人租房子，且每週出入五天？」 陳佩琪說， 高房價是民怨之首，上班族多把賺來的錢八、九成拿去買房，卻緊縮其他消費，但一間蛋黃區的房子，也讓她跟柯文哲這種做30年的醫生夫妻吃不消，更何況一般上班族。但「八千塊租一間市區房子，含接送加早餐，很便宜啦，有這好康，就去啊！」