聽新聞
test
0:00 / 0:00

接受柯文哲花8千租房？陳佩琪酸王定宇：有這好康就去啊

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲、夫人陳佩琪上月在新竹縣長楊文科陪同下遊北埔老街，不少民眾看到柯現身很驚喜，紛紛上前要求合影。本報資料照片
台北市長柯文哲、夫人陳佩琪上月在新竹縣長楊文科陪同下遊北埔老街，不少民眾看到柯現身很驚喜，紛紛上前要求合影。本報資料照片

台北市長柯文哲夫人陳佩琪上月陪柯文哲赴新竹市政交流，當時媒體問陳佩琪施打疫苗、民進黨立委王定宇的同居緋聞風波，陳佩琪都未正面回應。不過，陳佩琪今天心血來潮寫臉書，發文酸爆王定宇，「八千塊租一間市區房子，含接送加早餐，很便宜啦，有這好康，就去啊！」

陳佩琪今天在臉書說，柯文哲今天去和平醫院打疫苗，柯說，打針的理由是希望早點解封， 不用每天戴口罩出門。 當時三月下旬疫苗剛開打， 她也曾說打疫苗要根據自身情況，卻被媒體下標「陳佩琪說打針是跟風行為」，陳佩琪今天說說「我著實被罵慘，但今天柯文哲的說法，是呼應我的看法！」

陳佩琪也提到，她只是基層醫師，不是什麼醫界大咖 ，也非政治人物，不需帶頭示範打疫苗，但以她是基層醫護一員的看法 ，要提高目前AZ的30萬劑施打率，不是叫什麼什麼人出來打，醫護就會跟上，其實只要指揮中心宣布，台灣人只有AZ可打， 別無其他， 很多人會在別無選擇下， 乖乖打AZ，或許她也會考慮。

另外，陳佩琪也提到，有媒體問「妳接受先生花八千塊向人租房子，且每週出入五天？」 陳佩琪說， 高房價是民怨之首，上班族多把賺來的錢八、九成拿去買房，卻緊縮其他消費，但一間蛋黃區的房子，也讓她跟柯文哲這種做30年的醫生夫妻吃不消，更何況一般上班族。但「八千塊租一間市區房子，含接送加早餐，很便宜啦，有這好康，就去啊！」

陳佩琪 疫苗 柯文哲

延伸閱讀

打完AZ疫苗第一晚 柯文哲臉書曝：我狀況還OK 沒發燒

北市聯醫AZ疫苗換1ml細針具 柯文哲：打起來不痛

林穎孟嗆柯文哲:討厭意識形態 就拆北市百尊兩蔣銅像

柯文哲批笨又罵意識形態 苗博雅：自打臉2014柯文哲

相關新聞

哏圖憂觸及率下降 王鴻薇三問蔡英文：國人真笑不出來

臉書日前觸及率下降，讓許多公眾人物相當苦惱，發文要求搶救流量，總統蔡英文也跟風，發了一張哏圖，盼大家救救自己聲量，台北市...

【即時短評】蘇貞昌豈容促轉會一再遲交、延畢？

促轉會將報請行政院再度延任。行政院長蘇貞昌先前雖已表態支持延任，但促轉會已在法定任期之外又延1年，蘇揆還要讓促轉會繼續「...

台鐵事故後忙衝網路觸及率 賴士葆：蔡英文真網軍統帥

F-5E戰機、太魯閣號事件接連發生事故仍在善後，蔡英文總統卻於周日晚間發文宣傳個人LINE、IG與YouTube帳號搶救...

我對大陸出口創新高 國民黨批蔡英文「舔共賤台」

蔡英文總統今天在臉書表示，台灣3月出口值高達上兆台幣，破了歷史紀錄。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，蔡英文和行政院長蘇貞昌...

經濟部批對中火3號機雙重標準 趙少康拿這點批啼笑皆非

針對經濟部能源局說指中廣董事長趙少康反對中火3號機重啟是「雙重標準」，因為3號機在1992商轉時趙是環保署長，當時為何不...

接受柯文哲花8千租房？陳佩琪酸王定宇：有這好康就去啊

台北市長柯文哲夫人陳佩琪上月陪柯文哲赴新竹市政交流，當時媒體問陳佩琪施打疫苗、民進黨立委王定宇的同居緋聞風波，陳佩琪都未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。