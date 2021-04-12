哏圖憂觸及率下降 王鴻薇三問蔡英文：國人真笑不出來

臉書日前觸及率下降，讓許多公眾人物相當苦惱，發文要求搶救流量，總統蔡英文也跟風，發了一張哏圖，盼大家救救自己聲量，台北市議員王鴻薇痛批，天災人禍當前，三問蔡總統，台鐵意外解決了嗎？究責了嗎？空軍裝備飛安問題解決了嗎？缺水危機度過了嗎？

王鴻薇說，蔡總統如果沒有解決，就不要再跟風人家救觸及率，拜託拿出一個總統該有的格局，否則不要怪別人酸你網軍治國。

王鴻薇說，一般公眾人物在議觸及率無可厚非，這是他們生財工具，但是總統蔡英文，跟風救流量，讓人觀感相當不良，總統的臉書大多數國人都會看，媒體報導的機率也高，臉書機制怎麼改，都不至於到毫無能見度。

王說，尤其最近天災人禍頻傳，南部缺水問題尚未緩解，空軍飛安事故裝備問題尚待解決，台鐵意外事件責任也還沒釐清，這時候公告國人說自己很擔心臉書觸及率適合嗎？這很重要嗎？希望總統要檢討發文的內容。

王鴻薇表示，如果總統在行政團隊出這麼多包，還能夠這麼有梗、這麼輕鬆，對國人來說，真的笑不出來，蔡總統有沒有想過這些空軍意外、台鐵意外罹難者家屬或是缺水受限水之苦的民眾，看到貼文的感受跟遺憾，麻煩總統不要只想到自己，實在不適合。