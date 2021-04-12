毒品遺失案外案 立委考察管理缺陷

日前傳出的6.5公斤安非他命遺失案，警政單位贓、證物管理問題浮上檯面，立院司法及法制委員會的葉毓蘭及吳斯懷因此實地前往刑事警察局考察。國民黨立委葉毓蘭強調，毒品遺失案衍伸出許多贓、證物管理缺陷，希望藉著考察減少限期破案等不合理的政治呼籲。

贓、證物管理出包

關於台灣的贓、證物管理出包問題，葉毓蘭說，目前最大條的案件為調查局北機站與航業處的6.5公斤安非他命毒品遺失案，除此之外還有日前的新北市刑大天花板藏毒案，也於查訪時詢問相關贓、證物處理標準程序以及防弊辦法、儲藏空間及硬體設備是否足夠等。

葉毓蘭於查訪後指出，目前的紀錄仍以紙本方式進行，未來應參照民間保全物業作法，以條碼、晶片等落實科技管理。另外，立法委員吳斯懷也指出，以現行的標準流程，若轄區偏遠的基層員警在半夜查獲毒品，可能無法及時將毒品送進分局保管，同仁在權宜之下需負擔保管之責，陷基層同仁於不義。

鯊魚返鄉，治安惡化？

至於日前再度傳出「慶記之都」的討論，以及台灣各地治安狀況比較，葉毓蘭強調，台灣疫情間的犯罪狀況變動也需要關注，比如詐騙案件是否增加、鯊魚返鄉後，黑道是否重新開始活動等，討論的議題也將包括刑事鑑識局是否有因經費不足而導致DNA檢驗困難的狀況。

對此，國民黨立委吳斯懷於考察後表示，目前已有相關贓、證物管理SOP，但警政單位應著重於落實這些規範，否則再多的法規修正都難以改善，且贓、證物的遺失及相關弊案會讓民眾對警調的信心動搖，相關預算也應該予以寬列，不然「沒錢也不能辦事」。

【更多精采內容，詳見 】