國民黨公投研習營18日啟動 5月底遍地開花宣講

國民黨今天中午舉行公投小組內部會議，決定將於18日舉行首場公投研習營開辦記者會，由黨主席江啟臣親自主持。國民黨原規劃研習營與宣講活動同步進行，但今天會議決定，先舉行73個立委選區的內部研習訓練營到5月底，集中火力後再啟動首次對外宣講，並於7、8月舉行兩次大型活動，做最後衝刺。

國民黨文傳會主委王育敏轉述，73個立委選區規劃研習營，以立委、不分區立委以及各地方幹部為主，視情況加入公民團體及名嘴，每個場次約100人規模。5月正式展開街頭開講活動，會針對反萊豬、公投綁大選兩項國民黨主推的公投案在各地公廟、市場、馬路口進行宣講，預計舉辦500場以上。

媒體詢問，是否會擔心民進黨透過核四議題來操作？王育敏強調，國民黨下鄉宣講都是以反萊豬、恢復公投綁大選兩項公投提案為主，核四議題尊重發起的公民團體的策略。至於民進黨要用什麼樣的方法來反制，現在看起來對方也不敢推對案，內部步伐混亂，對國民黨來說在宣傳上也可以更集中火力，「我們對這兩個案子很有信心，只要民眾願意出來投票，一定都會投下同意票」。