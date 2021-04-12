促轉會再報請延任一年 真促會要求蘇貞昌說清楚理由

促進轉型正義委員會今天宣布將報請行政院再延任一年，結果待行政院長蘇貞昌核定。「民間真相與和解促進會」發出聲明，十分遺憾，要求蘇貞昌清楚說明，判斷促轉會應予延任的理由為何？真促會也說，「促轉條例」賦予行政院長單獨且絕對的權力，可以讓促轉會延任，不受國會監督，若一而再、再而三讓促轉會予取予求，美其名是尊重獨立機關，實際上是行政院長濫權。

真促會指出，2019年10月9日，促轉會時任代理主委楊翠在立法院司法及法制委員會表示，促轉會正積極撰寫總結報告，因為總結報告需要嚴格的時程規畫，所以沒有延任的打算，並自信對於促進及推動轉型正義的相關政策規畫、需要的法案及未來永續性工作，都能在各機關持續推動。

真促會說，但2020年3月，民進黨總統大選勝選後，促轉會卻突然改口，要求延任一年。同年5月，同樣在立法院司法及法制委員會，已是主委的楊翠說，這一年要努力的主要有兩大方向，一是法制工具的研擬，二是透過跨機關的協商，把未來國家轉型正義近、中、遠程工作都規劃好，並承諾「會盡力而為」。

真促會質疑，一年過後，2021年4月，促轉會再度提出延任要求，主要理由竟還是法制工具研擬和跨機關協商。促轉會原本自信2020年5月即可結束工作，究竟是何重大因素必須再延任？延任一年後，並未達成預定兩大目標，竟然再度要求延任。難道楊翠在2019年在立法院的答詢只是信口開河？依據「促轉條例」，報請延任的要件是「未完成總結報告」，原本已將近完成的總結報告，在記者會延任的說明，居然隻字未提。促轉會的核心任務總結報告究竟是否已經撰寫完成？還是寫好了卻不提出？

真促會說，促轉會今透過記者會表示，後續核心業務將放在「壓迫體制清理與究責」。但這是促轉會核心業務，何以在第二次報請行政院延長時，才列為後續工作？過去三年是否延宕工作？而其針對「壓迫體制清理與究責」所列舉的工作項目是：「推動處置方案，持續發布調查成果，帶動社會討論，制定草案明定權責機關識別加害者」，是否能在未來一年內完成？促轉會延長時間愈久，才發現未完成的工作愈來愈多，究竟促轉會要延任多久才能把「促進」轉型正義的工作完成？

真促會說，希望蘇貞昌可以清楚說明，判斷促轉會應予延任的理由為何？如果促轉會沒有列出具體可完成的工作清單，也無法按照時程予以監督，是否就任其不斷延長？促轉條例賦予行政院長單獨且絕對的權力，可以讓促轉會延任，不受國會監督。行政院長若一而再、再而三讓促轉會予取予求，美其名是尊重獨立機關，實際上是行政院長濫權，創造出一個破壞體制的「追求正義」機關。「我們要求蘇院長明確說明是否同意延任的理由，負起政治責任，並在期限內督促促轉會完成工作。」

真促會強調，追求轉型正義是台灣社會的共識，但是追求轉型正義的手段本身必須正當，不可長期處於脫法狀態，成為政黨的提款機。否則，這樣得來的「真相」也不會被台灣社會所接受。促轉會應致力於規畫未來政府機關的銜接方案，而非一再強調自己的重要性，違背原本階段性機關的法制規範。