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50歲「美魔女」議員 攻玉山穿小可愛內衣讚聲連連
彰化縣議員劉惠娟昨天在臉書po出穿著國旗小可愛內衣登上玉山的照片，美好身材一點也看不出已經50歲，除在網路造成轟動外，今天正好縣議會臨時會開議，其他議員讚聲連連。她說，當時只是一時的衝動，想抓住青春尾巴，給自己50歲生日有個美好而難忘的回憶。
劉惠娟目前在彰師大就讀EMBA，女兒與她同學，她與學弟妹們在今年4月7、8日去登玉山。她說，她曾爬過玉山，而女兒則是第一次，因此不放心，才會陪著她登玉山。
劉惠娟說，當一位民意代表，除了要有服務熱忱外，也要有好體力及一股衝動，平時走過很多婚喪喜慶場合，見過生老病死，想說自己也快50歲了，深覺青春不要留白，就想抓著一點青春的尾巴，趁著身材還未「走鐘」前，在攻上玉山的剎那，穿著不一樣的國旗裝。
劉惠娟說，攻玉山前，先練好體能，在住家附近山區步道，先慢走，再背重快走，訓練肌耐力。當攻上玉山當時，氣溫約零下5度，風很強，很感謝當時的學弟，很快幫她穿脫衣，迅速完成她的願望。在穿上小可愛國旗的當下，大家都驚呼連連。
劉惠娟的女兒說，平時人家都說她們母女像姊妹，她自己反而不敢穿小可愛內衣 ，倒很佩服媽媽的勇氣，覺得媽媽的身材很棒。 她還不禁起比起大拇指稱讚
劉惠娟昨晚將穿著國旗小可愛內衣登上玉山的照片po上臉書後，引起轟動，議長謝典林也回應「阿娘喂」，覺得很意外，今天上午在縣議會臨時會中，她由女兒陪著出席，很多人都稱讚劉惠娟還能保有這麼好的身材，就像是美魔女，更佩服她的勇氣。
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