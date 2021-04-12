促轉會目前完成多少工作？楊翠：轉型正義不能談百分比

促進轉型正義委員會今天舉行記者會，主委楊翠宣布，將根據「促轉條例」規定向行政院報請延任一年，未來一年將致力於修法工作，對促轉條例進行全面盤點，包含因應促轉會轉型後的功能、明確任期及組織檢討形式、可移轉業務之協調銜接機制。對於外界質疑，楊翠強調，「我們不會變成萬年促轉會，剛剛提到任務，對應的法律制度，並不是每一個法律都是由促轉會提出完整草案，每個法律草案的步驟、樣態及促轉會要執行到什麼樣期程，這一年都會釐清出來。」

促轉會今天提出未來一年的工作規畫，將以「貫徹究責」、「協力共進」及「深化法制」來概括。「貫徹究責」將聚焦於壓迫體制及究責為主的相關工作，這類工作無論就性質或所需職權，如調查權或執行層級而言，均宜由二級機關辦理，包括釐清壓迫體制與個案調查，例如提出加害者處置法案，政治檔案調查與審定；「平復國家不法」包括推動促轉條例增訂平復「行政不法」要件與事宜，並持續國家不法行為之調查及平復；對於處置威權象徵，未來將推動法制化，與文化部共同研議中正紀念堂處置方案。

媒體問及，這些業務看起來不是一年就能達成？楊翠說，延任這一年，將全面盤點、檢討、修正促轉條例，包含促轉會未來轉型後的功能、明確任期及組織檢討等。促轉會將「搭橋」，讓轉型正義工作嫁接至政府各部會。

媒體也問，促轉會認為目前已完成的工作占多少百分比？楊翠說，轉型正義工作不能談百分比，轉型正義是漫長的國家工作，這一年要進行三個工作方向，這可以一點一點做說明，但轉型正義不是KPI（關鍵績效指標），這樣是比較空洞的說法。