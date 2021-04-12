陳其邁未承諾興達電廠2年停4部 被國民黨團噓跳票

高雄市議會定期大會首日開議，首先登場質詢的國民黨團，鎖定空汙問題猛攻，並要陳其邁簽下興達電廠2年停4部機組的承諾書，但陳未簽署，當場被噓為「政見跳票」，場面紊亂。

高雄市議會國民黨團今早聯合質詢，總召童燕珍開口即批評，高市近日治安事件頻傳，被警政署公告有17起重大治安，居六都之冠，令人驚悚，除工安事故頻傳，林園工業區一個月4起，3個月內有兩處工業區失火。空汙防治是陳其邁競選政見，市民卻對空汙問題嚴重感到不滿。

議員陳若翠表示，陳其邁施政報告洋洋灑灑，當中不少是韓前府規畫的案子，「這不是割稻尾，什麼才是割稻尾」。她並直稱陳其邁為「陳石斑」，問陳「市民呼吸權是大事還是小事」，目前肺腺癌南部比北部高出15倍，據綠色組織統計，高雄已登空汙王，「高雄人的肺有這麼不值錢嗎？」

她更提醒陳其邁，勞工食安工安等問題已讓高雄人惶惶不安，希望陳「硬起來」，人民補選市長是要圖更好的建設，別拿人民納稅錢，當網紅搞大內宣。

陳美雅要求與陳其邁即問即答，指高雄市天空灰濛，空品對健康危害嚴重，高雄有全國最老的興達電廠，市長應簽署承諾書，讓興達廠立即除役。議員黃紹庭則說，去年高雄人吃萊豬，前兩天喝東港溪，喝養豬廢水，今早PM2.5又爆表，主要是因為興達廠4部燃煤機組火力全開。