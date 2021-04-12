聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳其邁未承諾興達電廠2年停4部 被國民黨團噓跳票
高雄市議會定期大會首日開議，首先登場質詢的國民黨團，鎖定空汙問題猛攻，並要陳其邁簽下興達電廠2年停4部機組的承諾書，但陳未簽署，當場被噓為「政見跳票」，場面紊亂。
高雄市議會國民黨團今早聯合質詢，總召童燕珍開口即批評，高市近日治安事件頻傳，被警政署公告有17起重大治安，居六都之冠，令人驚悚，除工安事故頻傳，林園工業區一個月4起，3個月內有兩處工業區失火。空汙防治是陳其邁競選政見，市民卻對空汙問題嚴重感到不滿。
議員陳若翠表示，陳其邁施政報告洋洋灑灑，當中不少是韓前府規畫的案子，「這不是割稻尾，什麼才是割稻尾」。她並直稱陳其邁為「陳石斑」，問陳「市民呼吸權是大事還是小事」，目前肺腺癌南部比北部高出15倍，據綠色組織統計，高雄已登空汙王，「高雄人的肺有這麼不值錢嗎？」
她更提醒陳其邁，勞工食安工安等問題已讓高雄人惶惶不安，希望陳「硬起來」，人民補選市長是要圖更好的建設，別拿人民納稅錢，當網紅搞大內宣。
陳美雅要求與陳其邁即問即答，指高雄市天空灰濛，空品對健康危害嚴重，高雄有全國最老的興達電廠，市長應簽署承諾書，讓興達廠立即除役。議員黃紹庭則說，去年高雄人吃萊豬，前兩天喝東港溪，喝養豬廢水，今早PM2.5又爆表，主要是因為興達廠4部燃煤機組火力全開。
黃說，高市PM2.5數值一至三月平均是35微克，高於標準，韓市府時期，推興達廠停二降二的秋冬減壓計畫，「陳其邁為高雄做了什麼？」國民黨團呼籲，興達電廠關閉4部燃煤機組不要等到2025，2年就要停掉4部，高雄才會進步。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言