華府知名論壇擬頒獎蔡英文傳遭施壓 外交部：已去接觸

位於美國華府的非營利組織「哈利法克斯國際安全論壇」（HFX）計畫將一座重要獎項頒給蔡英文總統，傳出遭加拿大政府以撤回贊助施壓。外交部次長田中光今天在立法院答詢時表示，已注意到相關媒體報導，外館已去接觸中。

外交部表示，目前「哈利法克斯國際安全論壇」尚未公布2020年「馬侃公共服務領袖獎」得主。論壇副主席雪佛雖未對得獎名單表示意見，但強調蔡總統是受到國際尊重的領袖、首位台灣女總統，對抗新冠肺炎疫情表現傑出，且是支持民主的國際先鋒，應該是理想的受獎人選。

外交部表示，與哈里法克斯國際安全論壇一直保持密切聯繫，我方相信如果論壇確實有意頒獎蔡總統，將會是對蔡總統及台灣人民在抗疫及民主的一項肯定與殊榮；但基於民主理念及對論壇的尊重，我方對於論壇頒獎結果表示尊重。

田中光說，雖然已經有頒獎的意向，但主辦方尚未宣布，蔡總統可望會是歷年來第三位的得獎人，該論壇也提出，蔡總統過去在防疫及民主國家的貢獻，所以是非常合適的得獎人。

田中光說，加拿大過去也支持台灣有意義參與國際組織，此論壇是民間組織，加拿大政府雖有某種程度贊助，外交部仍希望維持在尊重民主自由的原則，不要屈服於惡勢力之下。

至於台灣與加拿大的雙邊關係，台加關係友好，是共享民主、法治及人權價值的理念相近國家。加拿大總理小杜魯道（Justin Trudeau)也公開肯定台灣的民主制度並支持我方有意義參與國際多邊論壇。外交部感謝加拿大政府長期堅定支持台灣參與國際組織。我國基於自由民主共享價值，將繼續與加拿大政府、哈里法克斯國際安全論壇等各方加國友人保持密切聯繫。