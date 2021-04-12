龐培歐大啖「自由鳳梨」 黃偉哲：歡迎來台南！

向來對台灣友善的美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo），今日在社群媒體秀出他一邊玩西洋棋、一邊享用來自台灣的鳳梨乾。台南市長黃偉哲上午表示，這包鳳梨乾產自台南官田，已在臉書上向龐培歐致謝，並邀請他來台南參訪。

龐培歐在國務卿任內，大幅推動台美關係改善，解除國務院內部各種對台交流限制，落實對台灣民主與防衛的承諾，贏得不少台灣人的喝彩。今年3月9日，龐培歐接受媒體專訪時，表達希望來台灣參訪的意願，我國外交部也表態歡迎。

黃偉哲表示，這個月初，看到駐美代表蕭美琴與龐培歐在橡樹園合照時，就希望有一天能拜託蕭美琴邀請龐培歐來台南參訪。今天看到龐培歐以一個自由世界支持者的身分，稱讚來自台南的鳳梨乾，更堅信一定要邀請龐培歐來訪台南，畢竟台南不僅是民主聖地，也是出產台灣最甜美鳳梨的縣市。

黃偉哲認為，這包鳳梨乾意義非凡，因為今年2月28日，賴清德副總統才偕同農委會，力抗中國封鎖台灣鳳梨，大力推廣鳳梨加工品銷售海外。當時賴副總統手上就是拿著這包鳳梨乾，可見台美都有共識，要讓鳳梨成為自由台灣的象徵。

龐培歐稍早在台灣時間大約8點，在臉書與推特同時PO出他手拿台南鳳梨乾並用西洋棋將軍對手的照片，內文：

"As a proponent of freedom, enjoying some Taiwanese dried pineapple. Checkmate." (以自由支持者之姿，享用台灣鳳梨乾。將軍。)

大約半小時後，台南市長黃偉哲也到龐培歐臉書感謝推廣台南鳳梨，並邀請他到台南來訪，留言內容：