龐培歐大啖「自由鳳梨」 黃偉哲：歡迎來台南！

向來對台灣友善的美國前國務卿龐培歐(Mike Pompeo),今日在社群媒體秀出他一邊玩西洋棋、一邊享用來自台灣的鳳梨乾。台南市長黃偉哲上午表示,這包鳳梨乾產自台南官田,已在臉書上向龐培歐致謝,並邀請他來台南參訪。

龐培歐在國務卿任內,大幅推動台美關係改善,解除國務院內部各種對台交流限制,落實對台灣民主與防衛的承諾,贏得不少台灣人的喝彩。今年3月9日,龐培歐接受媒體專訪時,表達希望來台灣參訪的意願,我國外交部也表態歡迎。

黃偉哲表示,這個月初,看到駐美代表蕭美琴與龐培歐在橡樹園合照時,就希望有一天能拜託蕭美琴邀請龐培歐來台南參訪。今天看到龐培歐以一個自由世界支持者的身分,稱讚來自台南的鳳梨乾,更堅信一定要邀請龐培歐來訪台南,畢竟台南不僅是民主聖地,也是出產台灣最甜美鳳梨的縣市。

黃偉哲認為,這包鳳梨乾意義非凡,因為今年2月28日,賴清德副總統才偕同農委會,力抗中國封鎖台灣鳳梨,大力推廣鳳梨加工品銷售海外。當時賴副總統手上就是拿著這包鳳梨乾,可見台美都有共識,要讓鳳梨成為自由台灣的象徵。

龐培歐稍早在台灣時間大約8點,在臉書與推特同時PO出他手拿台南鳳梨乾並用西洋棋將軍對手的照片,內文:

"As a proponent of freedom, enjoying some Taiwanese dried pineapple. Checkmate." (以自由支持者之姿,享用台灣鳳梨乾。將軍。)

大約半小時後,台南市長黃偉哲也到龐培歐臉書感謝推廣台南鳳梨,並邀請他到台南來訪,留言內容: