龐培歐推特曬台灣鳳梨乾 外交部：今年訪台機會大

美國前國務卿龐培歐今天在推特上貼出一邊下西洋棋、一邊吃鳳梨乾的照片，表示自由鬥士「正在享用台灣鳳梨乾」。民進黨立委王定宇今天在立法院外交國防委員會質詢時詢問外交部次長田中光，龐培歐今年訪台的可能性？田中光表示，正往這方面努力。

王定宇追問，所以機率很大囉？田說：「是。」

龐培歐日前在推特發布與我駐美代表蕭美琴在雙橡園的合照。表示身為國務卿時，他支持民主夥伴台灣；美國與台灣共享自由、民主，與自由市場經濟的核心價值。

蕭美琴說，席間以台灣特產鳳梨酥、鳳梨蛋糕和珍珠奶茶款待龐培歐，並對龐培歐說，待疫情改善、邊境管制措施鬆綁後盼能安排他訪問台灣。

王定宇今質詢時問及，龐培歐今年訪台的可能性大不大？田中光說，龐培歐已和蕭美琴在雙橡園見過面，「這是一個很好的跡象。」王定宇重申他的問題，龐培歐今年訪台的可能性大嗎？田中光說，外交部正往這方面努力。王定宇追問，所以機率很大囉？田說：「是。」

民進黨立委趙天麟也說，期待龐培歐能訪台。請外交部繼續努力。