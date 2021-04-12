黨主席前哨戰？朱立倫、韓國瑜南北互別苗頭

高雄市前市長韓國瑜昨出席陸軍官校專修班校友會成立大會，與國民黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文同台，給外界添增黨主席競逐的想像。而昨天另一位潛在黨主席人選、前主席朱立倫則跟著大甲媽繞境來到雲林，晚間與縣長張麗善、大甲鎮瀾宮董事長顏清標在西螺聚會，包含黨部主委、多位鄉鎮市長、中央委員、黨代表都在場，勸進朱選黨主席的聲音不斷。朱微笑未表示意見，僅說大家一起加油。

韓國瑜昨天出席今年第一場公開行程，現場大批媒體、群眾擠得水洩不通，支持者高喊「韓國瑜加油」、「韓總選黨主席」。而昨天朱立倫昨天晚間也接受雲林地方人士邀宴，張麗善在與台北市長柯文哲結束公開行程後，立即趕往西螺接待，而在遶境的顏清標也趁空擋與會。

席間還有多位雲林縣鄉鎮市長、鄉民代表會主席，國民黨的黨代表、中央委員。包括西螺福興宮董事長、前國大代表龔興生、漢光果菜公司董事長等人，大家一同聚會、吃素菜。大家在聊天時，有不少人勸進朱立倫參選黨主席，但朱未正面回應，緊微笑說，「大家一起加油」。