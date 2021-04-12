影／讓市民安心 新竹市長林智堅今帶頭打AZ疫苗

中央分配各縣市AZ疫苗，繼第一階段開放醫護人員施打，今天起開放第二階段中央及地方政府防疫人員施打，新竹市長林智堅上午前往新竹馬偕醫院施打疫苗，盼起帶頭作用，讓民眾安心。

林智堅今天上午前往醫院施打疫苗，挽袖時他打趣的說，雖然不緊張，但這是有生以來第一次這麼多媒體圍觀他打針，他也不斷呼籲在場媒體與民眾盡快施打，隨後也秀出健保卡上的「疫苗註記貼紙」，整個過程順利。