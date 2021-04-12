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影／讓市民安心 新竹市長林智堅今帶頭打AZ疫苗

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅施打疫苗。記者王駿杰／攝影
林智堅施打疫苗。記者王駿杰／攝影

中央分配各縣市AZ疫苗，繼第一階段開放醫護人員施打，今天起開放第二階段中央及地方政府防疫人員施打，新竹市長林智堅上午前往新竹馬偕醫院施打疫苗，盼起帶頭作用，讓民眾安心。

林智堅今天上午前往醫院施打疫苗，挽袖時他打趣的說，雖然不緊張，但這是有生以來第一次這麼多媒體圍觀他打針，他也不斷呼籲在場媒體與民眾盡快施打，隨後也秀出健保卡上的「疫苗註記貼紙」，整個過程順利。

林智堅說，過去這段時間，台灣防疫有成靠的是國人團結一致與中央、地方攜手合作，感謝中央政府在疫情期間的指導與努力，如今世界各國的疫情仍嚴峻，包括美國、英國仍透過打疫苗、加強戴口罩、降低社交活動來防疫，台灣相對而言好得多，疫苗取得不易，希望能呼籲符合施打疫苗的民眾在健康允許的前提下踴躍施打。

林智堅打完疫苗後秀出健保卡上的「疫苗註記貼紙」。記者王駿杰／攝影
林智堅打完疫苗後秀出健保卡上的「疫苗註記貼紙」。記者王駿杰／攝影

AZ疫苗 林智堅 疫情

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