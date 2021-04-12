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基隆醫事人員接種AZ疫苗不到1成 林右昌帶頭打提振信心

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市長林右昌（右）今早到衛福部基隆醫院，接種ＡZ COVID-19（新冠肺炎）疫苗。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（右）今早到衛福部基隆醫院，接種ＡZ COVID-19（新冠肺炎）疫苗。記者邱瑞杰／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布今天起擴大COVID-19（新冠肺炎）疫苗接種對象，列為第2類對象的基隆市長林右昌和市府相關局處主管、人員，今早在衛生福利部基隆醫院完成接種。林右昌說，對抗疫情施打疫苗是必要動作，希望行政首長帶頭示範，能稍微解除過去AZ疫苗報導的一些疑慮。

防疫指揮中心列出10大類優先接種COVID-19疫苗對象，第1類醫事人員3月22日開始接種。AZ COVID-19疫苗為多劑型包裝，每瓶可供施打10~12劑次。

基隆目前配發50瓶AZ疫苗，第1類醫事人員接種率偏低，至今僅249人接種，不到1成。第2類中央及地方政府防疫人員、第3類高接觸風險工作者今起開始接種。

林右昌上午8點45分到基醫完成接種後說，台灣未來解封或國際疫情下降，國際互動慢慢恢復正常，施打疫苗是必要的動作。台灣現在有疫苗，不管是那一款，他都尊重專家的意見，能夠施打就施打。

林右昌認為，做為行政首長有帶頭示範作用，因此和相關規定市府可施打的局處首長、區長一起施打，希望能稍微解除這款疫苗過去報導的一些疑慮。打疫苗覺得滿輕鬆的，沒有疼痛或不舒服的感覺，比小時候打疫苗更簡單。

市府原本只有民政處長王榆森、衛生局長吳澤誠、警察局長林炎田、消防局長陳龍輝、人事處長黃蓓蕾和3名區長，「報名」和林右昌一起接種，衛生局再推1人湊成10人。昨晚另外4名區長和2名局處正、副首長臨時報名，因為超過10人，衛生局最後安排20人在今天接種疫苗。

基隆市COVID-19疫苗接種醫院，目前僅有基隆長庚醫院及衛福部基隆醫院，採開設專診、預約方式提供接種服務。衛生局表示，基隨著接種對象逐步擴大，會再增加接種醫院或診所。

衛生局期待更多防疫人員、高接觸風險工作者及尚未接種醫事人員完成接種，提升群體免疫力，發揮疫苗最大使用效益，降低社區感染風險，有效遏止社區疫情發生與傳播，確保社區安全。COVID-19疫苗接種相關問題，可洽詢1922疫情通報及諮詢專線或基市衛生局防疫專線(02)2427-6154。

基隆市長林右昌（左）今早在衛福部基隆醫院接種ＡZ COVID-19（新冠肺炎）疫苗前，接受護理人員施以衛教。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（左）今早在衛福部基隆醫院接種ＡZ COVID-19（新冠肺炎）疫苗前，接受護理人員施以衛教。記者邱瑞杰／攝影

AZ疫苗 衛生局 基隆

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