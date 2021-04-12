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人頭助理除罪化？綠委提案刪除議員助理聘用人數限制

聯合報 / 記者劉宛琳李承穎／即時報導
民進黨立委郭國文。記者吳淑玲／攝影
民進黨立委郭國文。記者吳淑玲／攝影

議員詐領助理費案件頻傳，為避免再陷人頭助理風波，民進黨立委郭國文提案修法，刪除議員聘用助理人數限制及月薪8萬元上限，並將「為民服務費」金額由2萬調整至4萬。郭國文表示，現有制度誘人犯罪，不分藍綠都有議員被起訴，造成政治生命終結，因此刪除聘用限制，避免有犯錯的空間。外界解讀該提案是消除「藍綠歷史共業」。

「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第六條條文規定，直轄市、縣市議會議員每人聘用助理6人至8人（上限24萬）及2人至4人（上限8萬），直轄市議員助理每人每月支薪不得超過8萬元。

郭國文提案修法「刪除人數限制」以及「刪除8萬元月薪上限」，僅保留直轄市議員聘用助理補助費24萬與縣市議員聘用助理費8萬，給予聘用彈性。提案說明指出，現實規定人數限制實無必要，故刪除人數限制；設立公費助理薪資上限不利招攬人才，薪資應視工作能力訂定，故刪除直轄市議員助理月薪8萬元之上限。

郭國文表示，限制聘用助理人數只會延伸更多管理上問題，乾脆取消限制，由議員自行去處理，只要符合勞基法的僱傭關係即可，政府不必再多限制，另外議員服務費也由2萬調整成4萬，比照縣市局處長的特支費，一切制度化，避免有犯錯空間。

郭國文舉例，有些議員為取得助理費，便聘請2、3個人頭助理，直接將錢轉入個人戶頭，或是發生假日才上班的司機、臨時工．因無法領到月薪，又超出人數限制，便透過高薪的助理轉日薪給他們，這些都變成弊端，若是回歸勞基法標準，無論助理、零工等，都可聘請，不再受人數限制。

郭國文說，議員若因此被起訴會讓民意代表角色受到影響，無法履行選民承諾，對民主制度不利，將制度限制取消，就像一般公司在聘員工，若還發生問題，就是議員自行要去負責。

郭國文 薪資 民進黨

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