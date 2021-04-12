快訊

今白天高溫破30度晴暖東偶雨 將有4月颱無助旱象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】選黨魁 韓國瑜不只差臨門一腳

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
高雄市前市長韓國瑜。本報資料照片
高雄市前市長韓國瑜。本報資料照片

韓國瑜昨出席今年第一場公開行程，被解讀為復出起手式。韓從年初決定以公益之旅重新出發，並支持趙少康參選黨主席，結果峰迴路轉，隨著趙少康未能取得參選資格，韓親征的呼聲也愈來愈大；不過，韓國瑜除了公益做不到兩個月恐遭批評，也可能因再度成為民進黨攻擊對象，影響到2022藍營版圖。韓出線的考量，差的恐怕不只臨門一腳。

國民黨主席競逐，從趙少康宣布參選、「藍白合」議題一路延燒至今，眼見7月底就要投票了，但目前除了江啟臣宣布競選連任、中評委張亞中表態參選外，其他熱門人選韓國瑜、朱立倫、連勝文都還在等待時機，但近來發生太魯閣號事故，更打亂了他們的布局。

韓國瑜是否參選？若要參選，何時宣布？都牽動朱立倫、連勝文的意向。對江啟臣來說，不管能不能選贏，不爭取連任才是新聞；但對朱、連來說，黨主席是關鍵一戰，韓國瑜更是當中最重要的變數。從韓願意見朱，就能看出，在趙少康不能選後，韓展現中立的態度，不管選或不選，都能跟各方陣營維持一定的關係。

韓國瑜以公益之旅出發累積熱度，盼扭轉形象後徐圖前進。若要選，以他在黨內人氣，確實可以一搏；若不選，輔選2022，絕對會是各方尋求支持的力量，成為一方領袖。

不過，當初被拱選總統，韓的承擔反讓自己成為執政黨攻擊對象；是否再選黨主席，韓避免再度受傷害的考量，可能會大於出來選的考量，因為他僅存的政治能量不能再被消耗。

韓國瑜 趙少康 連勝文

延伸閱讀

影／支持韓國瑜角逐黨魁？ 洪秀柱：誰理念相近就支持誰

影／藍營主席選舉白熱化 趙少康:我會支持韓國瑜

陸官專修班校友4月11日聚會 韓國瑜：我會出席

趙少康逼蘇貞昌林佳龍下台 指之前沒做好善後不需他們

相關新聞

消除共業？綠委促放寬議員助理聘用

議員詐領助理費案件頻傳，為避免再陷人頭助理風波，民進黨立委郭國文提案修法，刪除議員聘用助理人數限制及月薪八萬元上限，並將...

【總編開箱】連少量疫苗都打不好，台灣缺乏應有的警覺與危機感

或許正因為有美國老大哥挺著，中國大陸派出遼寧艦到台灣周邊海域進行「正常防務訓練」，並有意無意地發布新聞提醒注意，美國驅逐艦馬斯廷號也不客氣地發布新聞相片，展示美軍緊盯遼寧艦動態的狀況。同一時間，美國國務卿布林肯在接受美國電視專訪時，明白表示美國擔心中國大陸對台灣侵略行動，同時警告，任何試圖用武力改變西太平洋現狀的人將犯下嚴重錯誤...

內政部去年提議員助理數下修案 仍卡在政院

民進黨立委郭國文提案修正議員聘用助理不需限制人數及助理薪資上限，內政部對於立委提案表示尊重。去年內政部務會報已通過「地方...

韓江連同框熱絡 喊「國民黨加油」

陸軍官校專修班校友會昨天在桃園成立時「星光雲集」，國民黨主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜與國民黨智庫副董事長連勝文難得同台，...

新聞眼／選黨魁 韓國瑜不只差臨門一腳

韓國瑜昨出席今年第一場公開行程，被解讀為復出起手式。韓從年初決定以公益之旅重新出發，並支持趙少康參選黨主席，結果峰迴路轉...

助理人數限制20年未檢討 藍綠議員同聲挺修法

立委郭國文提案修法要將議員聘任助理刪除人數限制及八萬元月薪上限，藍綠議員同聲支持。民進黨台北市議會黨團總召梁文傑說，建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。