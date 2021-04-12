綠委提放寬議員助理聘用限制 國民黨只同意一半

民進黨立委郭國文提案刪除議員助理人數及月薪8萬元限制，大多民進黨立委都支持，國民黨團總召費鴻泰雖同意修法增加彈性，但認為人數不能完全取消限制，例如直轄市議員助理最少不能低於4人。至於立委是否要比照辦理，國民黨首席副書記長陳玉珍贊成，但郭國文認為立委不能兼職，限制人數算合理，不過立委助理薪資偏低可再討論。

立法院組織法第32條條文規定，立委每人得置公費助理8人至14人，每年由立法院編列預算支付（一個月約41萬），但過去包含前立委李慶華、吳成典等人都曾被控詐領助理費遭調查。

費鴻泰認為，議員助理聘用規範確實太緊，沒有一點彈性，詳細細節國民黨團會再進一步研究。費初步建議，直轄市議員助理人數可由6到8人減至4到8人，補助總額24萬可自行運用，並刪除月薪8萬元上限，但他認為不能完全取消人數限制，不然只聘一、兩個助理也不合理。

陳玉珍說，聘任助理有兼職或是以時薪計算的，限制人數和金額很不彈性，會造成地方民代觸犯相關法規。她也認為不管是議員還是立委，在聘用人數和月薪上都不應該有限制，而是把錢用在為民服務上才是重點。

民進黨立委何志偉說，主要是現行法規和現況不符，每個議員聘用助理標準不一，有的議員除了地方服務處有助理，還有研究法案的助理，一次可能聘用十多個，現在硬性規定人數，會導致與現實人數不符。

民進黨立委伍麗華說，限制議員助理人數並不合理，因每個議員所需要的助理人數不一樣，立委助理也是如此。像她是原住民立委，選區擴及全國，需要助理非常大，21個縣市，對她來說就需要21個助理，有人數限制的話，就需要自費聘助理。

不過，也有立委助理私下反映，很多立委辦公室都找家人充當人頭助理，就算取消人數限制，保護的也只是立委、議員本人，並沒有維護到助理權益或是真正提升薪資。