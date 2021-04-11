喊蔣萬安未來市長 高嘉瑜：有人帶風向攻擊我

立委高嘉瑜日前與蔣萬安同框出席友人咖啡店開幕活動，因高嘉瑜喊蔣萬安「未來市長」，引發綠營人士批評，高嘉瑜今也在臉書還原當時的話，高嘉瑜說，她當時禮貌性地說「未來市長來替咖啡店加持，還特別說，不管是我或蔣萬安！」

高嘉瑜說，「今天開始有人帶風向攻擊我，這些人怎麼不來帶風向，說我支持我自己選市長啊？」

高嘉瑜今天在臉書表示，昨天她跟蔣萬安一起幫友人的咖啡站台，因為這家咖啡店是台灣之光，堅持原創的台灣品牌，值得肯定與支持。她當時禮貌性的說「未來市長來替咖啡店加持，還特別說不管是我或是蔣萬安！」

高嘉瑜也說，沒想到媒體報導的角度，好像是蔣萬安粉絲，整則新聞都在吹捧蔣萬安，還說她唱歌讓人煎熬，蔣萬安唱歌讓人耳朵懷孕，然後今天就開始有人帶風向攻擊她。

結果高嘉瑜的貼文，也吸引數千網友按讚、數百網友留言。許多網友留言，有網友說「高委員才是國民黨最怕的對手」、「力挺高嘉瑜，只有妳可以拉淺藍票源」、「超期待台北第一位女市長」、「期待高嘉瑜與蔣萬安一起選台北市長」、還有網友說，「一個市長、一個副市長～不錯搭檔」。