快訊

今白天高溫破30度晴暖東偶雨 將有4月颱無助旱象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高嘉瑜喊蔣萬安未來市長 卡神楊蕙如嗆：對陳時中沒信心？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。本報資料照片
民進黨立委高嘉瑜。本報資料照片

民進黨立委高嘉瑜和國民黨立委蔣萬安日前受邀出席友人咖啡廳開幕，先到場的高嘉瑜對蔣萬安喊出「未來市長」，讓蔣萬安一度尷尬。民進黨桃園市前議員王浩宇在臉書批評高嘉瑜，「太傷害民進黨支持者的情感了」。

卡神楊蕙如也在臉書說，「高嘉瑜唱歌難聽我沒意見，枕頭髒我沒批評，之前黏柯黏郭，我也沒講話。現在這個真的受不了了，之後綠營沒人選嗎？你是對陳時中沒信心？」

高嘉瑜、蔣萬安10日雙雙出席友人的咖啡廳開，分屬不同黨派的高嘉瑜竟對蔣萬安脫口喊出「未來市長！」，讓蔣萬安一度尷尬，只好裝沒聽見。由於2018年時，高嘉瑜曾於前北市長候選人姚文智的造勢大會上，因表情太多，甚至中途離席，被姚當場點名。

這次高嘉瑜喊蔣萬安未來市長，王浩宇今在臉書說，當初對自己人嘟嘴、白眼，現在對外人好話說盡，連「未來市長」都說出口？

王浩宇說，他可以體諒高嘉瑜的選區確實有討好中間、淺藍選民的必要，不會批評她沒有理念，只想討好已經或可能掌握的人，但這樣發言真的太傷害民進黨支持者的情感了。王說，台北市長選舉雖然很難，但民進黨絕對不能放棄，都是黨內自己的夥伴，拜託別再落井下石了好嗎？

楊蕙如也在臉書說，「高嘉瑜唱歌難聽我沒有意見，枕頭髒我沒有批評過，之前黏柯黏郭我也沒講話。現在這個真的受不了了。」楊說，「之後綠營沒人選嗎？你是對陳時中沒信心？還是對你自己掛民進黨提名選上沒信心？」

高嘉瑜 蔣萬安 民進黨

延伸閱讀

陳時中身旁沒議員 2022派系想找自己人？

開黨內第一槍！高嘉瑜：下台才是負責態度 還要檢討事故原因

是否挺蔣萬安選北市長？馬英九鬆口回應了

相關新聞

消除共業？綠委促放寬議員助理聘用

議員詐領助理費案件頻傳，為避免再陷人頭助理風波，民進黨立委郭國文提案修法，刪除議員聘用助理人數限制及月薪八萬元上限，並將...

【總編開箱】連少量疫苗都打不好，台灣缺乏應有的警覺與危機感

或許正因為有美國老大哥挺著，中國大陸派出遼寧艦到台灣周邊海域進行「正常防務訓練」，並有意無意地發布新聞提醒注意，美國驅逐艦馬斯廷號也不客氣地發布新聞相片，展示美軍緊盯遼寧艦動態的狀況。同一時間，美國國務卿布林肯在接受美國電視專訪時，明白表示美國擔心中國大陸對台灣侵略行動，同時警告，任何試圖用武力改變西太平洋現狀的人將犯下嚴重錯誤...

內政部去年提議員助理數下修案 仍卡在政院

民進黨立委郭國文提案修正議員聘用助理不需限制人數及助理薪資上限，內政部對於立委提案表示尊重。去年內政部務會報已通過「地方...

韓江連同框熱絡 喊「國民黨加油」

陸軍官校專修班校友會昨天在桃園成立時「星光雲集」，國民黨主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜與國民黨智庫副董事長連勝文難得同台，...

新聞眼／選黨魁 韓國瑜不只差臨門一腳

韓國瑜昨出席今年第一場公開行程，被解讀為復出起手式。韓從年初決定以公益之旅重新出發，並支持趙少康參選黨主席，結果峰迴路轉...

助理人數限制20年未檢討 藍綠議員同聲挺修法

立委郭國文提案修法要將議員聘任助理刪除人數限制及八萬元月薪上限，藍綠議員同聲支持。民進黨台北市議會黨團總召梁文傑說，建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。