高嘉瑜喊蔣萬安未來市長 卡神楊蕙如嗆：對陳時中沒信心？

民進黨立委高嘉瑜和國民黨立委蔣萬安日前受邀出席友人咖啡廳開幕，先到場的高嘉瑜對蔣萬安喊出「未來市長」，讓蔣萬安一度尷尬。民進黨桃園市前議員王浩宇在臉書批評高嘉瑜，「太傷害民進黨支持者的情感了」。

卡神楊蕙如也在臉書說，「高嘉瑜唱歌難聽我沒意見，枕頭髒我沒批評，之前黏柯黏郭，我也沒講話。現在這個真的受不了了，之後綠營沒人選嗎？你是對陳時中沒信心？」

高嘉瑜、蔣萬安10日雙雙出席友人的咖啡廳開，分屬不同黨派的高嘉瑜竟對蔣萬安脫口喊出「未來市長！」，讓蔣萬安一度尷尬，只好裝沒聽見。由於2018年時，高嘉瑜曾於前北市長候選人姚文智的造勢大會上，因表情太多，甚至中途離席，被姚當場點名。

這次高嘉瑜喊蔣萬安未來市長，王浩宇今在臉書說，當初對自己人嘟嘴、白眼，現在對外人好話說盡，連「未來市長」都說出口？

王浩宇說，他可以體諒高嘉瑜的選區確實有討好中間、淺藍選民的必要，不會批評她沒有理念，只想討好已經或可能掌握的人，但這樣發言真的太傷害民進黨支持者的情感了。王說，台北市長選舉雖然很難，但民進黨絕對不能放棄，都是黨內自己的夥伴，拜託別再落井下石了好嗎？

楊蕙如也在臉書說，「高嘉瑜唱歌難聽我沒有意見，枕頭髒我沒有批評過，之前黏柯黏郭我也沒講話。現在這個真的受不了了。」楊說，「之後綠營沒人選嗎？你是對陳時中沒信心？還是對你自己掛民進黨提名選上沒信心？」