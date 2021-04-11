快訊

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨拍板不提公投對案 柯建銘：相信台灣人民會站在一起

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院民進黨團總召柯建銘。本報資料照片
立法院民進黨團總召柯建銘。本報資料照片

蔡英文總統今天上午於官邸召集黨內高層會商公投案對策，會議中也達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。立法院民進黨團總召柯建銘指出，須共同珍惜，加倍努力，正面論述、溝通對話、化解疑慮、化解危機，「我相信台灣人民絕對會與我們站在一起。」

柯建銘在臉書指出，既然共同決定，就應共同努力、共同承擔。府院黨拍板4大公投不提對案，蔡英文總統指示傾全力說明。正面論述、積極說明、溝通對話、化解疑慮，以穩定國家發展，是我們的責任。

柯建銘說，8月28日公投，民進黨要提對案否？一直是最近府、院、黨、黨團每一個人都在反覆思考、擔憂、討論、辯證、分析利弊的重大議題，雖不「外彰」，卻有不斷的「內論」，終於決定不提對案了。

「眉目深鎖、輾轉難眠，有如烏雲盤踞」，柯建銘說，從政以來很少有政治議題如此費心、困擾，黨團成員每每碰面必私下互問看法，這是最近的景象，相信也是本黨立委共同的感受，共同面對國家的危機感。

柯建銘說，因為公投結果，對國家未來發展會有無比巨大影響，國家是大家的，須不分朝野，理性看待，不論內政、外交、經濟、環保，皆有終極性的走向與決定，豈有不憂心的道理？

柯建銘說，蔡英文總統、蘇貞昌在世局巨變中，帶領國家走過重重困難，一關關克服，疫情後的經濟發展，各國稱道。須共同珍惜，加倍努力，正面論述、溝通對話、化解疑慮、化解危機，相信台灣人民絕對會與我們站在一起。

柯建銘 蔡英文 公投 民進黨

延伸閱讀

依民進黨黨綱討論改國號「台灣共和國」 姚嘉文：那是當然

柯建銘：修憲若涉及敏感議題 民進黨不會走極端

相關新聞

藻礁公投不提對案 潘忠政：肯定但更希望總統做這件事

8月28日是公投日，今年預計有「反萊豬」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等四項公投案，總統蔡英文今召集黨內會...

【今日精摘】我新冠死亡新增1例／韓國瑜、江啟臣、連勝文同台合影

高雄市前市長韓國瑜今天參加軍系活動，與國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文同台。3人皆是7月國民黨主席改選熱門潛在人選，3人互動熱絡，並在眾人簇擁下同框合影。但韓、江兩人對黨主席改選未置一詞，僅連勝文受訪時表態「會支持我自己」。

從打不還手到假摔構陷 誰讓人民保母崩壞成「碰瓷黨」？

彰化地院審理黃姓退休員警涉嫌妨害公務案，發現值勤員警收到上級命令，若有推擠就假摔，然後以妨害公務現行犯逮捕，法官痛批警界此舉重創國家執法公信力；曾幾何時，過去面對陳抗都採「打不還手、罵不還口」的人民保母，如今卻變成碰瓷黨，以假摔構陷人民、入人於罪，追根究柢，警界巴結、迂腐的官場文化，就是人民保母崩壞的幫凶。...

民進黨拍板不提公投對案 柯建銘：相信台灣人民會站在一起

蔡英文總統今天上午於官邸召集黨內高層會商公投案對策，會議中也達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。立法院民進黨團總...

影／支持韓國瑜角逐黨魁？ 洪秀柱：誰理念相近就支持誰

陸軍官校專修班今日舉辦第40期入伍46周年紀念餐會，高雄市前巿長韓國瑜、國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文、國民...

影／韓國瑜同框江啟臣、連勝文 支持者高呼「韓總選黨魁」

高雄市前市長韓國瑜今天參加軍系活動，與國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文同台。3人皆是7月國民黨主席改選的熱門潛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。