影／支持韓國瑜角逐黨魁？ 洪秀柱：誰理念相近就支持誰

陸軍官校專修班今日舉辦第40期入伍46周年紀念餐會，高雄市前巿長韓國瑜、國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文、國民黨前主席洪秀柱皆到場。洪秀柱受訪時被問到支持誰角逐黨魁？她說，誰的理念與她相近就支持誰。至於韓國瑜有沒有要選？洪秀柱說，要看對方自己的意願，「一個人沒意願，怎麼強迫他也沒用」。

目前除江啟臣表態爭取黨主席連任外，新北市前市長朱立倫、連勝文、韓國瑜都是潛在熱門人選。韓、連、江3人今皆出席陸官專修班校友會成立大會，首先到場的洪秀柱被問到支持誰角逐黨魁？她表示，國民黨碰到這麼艱困的時期，任何人有心要出來承擔重任都值得肯定，要謝謝他們。

洪秀柱說，每個人都有對黨的未來的看法，尤其兩岸政策、兩岸關係特別重要，黨主席候選人都該對黨員同志講清楚立場，「當然理念越相近的我越支持」，但目前的人選都還沒明白說出各自的理念。

被問到今天場合似乎是韓國瑜選黨主席的起手式，洪秀柱認為，不要賦予太多意思，韓本身是專修班畢業，與大家有很深厚的感情，也有人希望他選，但要看韓自己有沒有意願，她個人對每個出來競選的都很肯定，「我都很喜歡，覺得很可愛」。