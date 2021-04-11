影／韓國瑜同框江啟臣、連勝文 支持者高呼「韓總選黨魁」

高雄市前市長韓國瑜今天參加軍系活動，與國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文同台。3人皆是7月國民黨主席改選的熱門潛在人選，但韓、江兩人對黨主席改選未置一詞，僅連勝文受訪時表態「會支持我自己」。韓、江、連3人今天在公開場合互動熱絡，並在眾人簇擁下同框合影。

陸軍官校專修班今天在桃園中壢的綠光花園餐廳舉辦第40期入伍46周年紀念餐會，韓國瑜約中午12點抵達餐廳門口，大批人潮、攝影機擠得現場水洩不通，支持者沿路高呼「韓國瑜加油」、「韓國瑜我愛你」等口號，韓花了近5分鐘時間才從門口走到座位。

韓國瑜今天在活動上被推舉為第40期校友協會名譽理事長，他上台致詞時說，校友會選在4月11號舉行活動，意義很不同，因為46年前他與在座校友都才18歲，坐火車到鳳山陸軍官校準備加入國軍，充滿恐懼、興奮與忐忑不安的心情，回想昔日的年少輕狂，可以看出大家的內心澎湃洶湧，他也用最拿手的軍歌「勇士進行曲」代表心情。現場陸官專修班校友們跟著韓一同高唱。

韓國瑜座位儘管與連勝文相隔3人，但同桌的兩人互動頻繁。江啟臣約12點40分到場後，韓國瑜先熱情邀請江上台致詞，兩人並在台下短暫寒暄。

江啟臣受訪時說，他向韓國瑜介紹一些專科班的朋友，也很高興陸官專修班校友會能夠成立，這件事對校友本身及國民黨凝聚黨員感情都有幫助，他很開心韓國瑜願意擔任校友會榮譽理事長，至於黨主席選舉一事，「今天完全沒有提到、大家不要想太多」。