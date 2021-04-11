國民黨黨魁之爭支持誰？連勝文：我支持我自己

陸軍官校專修班今日舉辦第40期入伍46周年紀念餐會，高雄市前巿長韓國瑜、國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文、國民黨前主席洪秀柱皆到場。媒體詢問，是否會擔心參加今天活動是踩韓國瑜的場？連勝文回應，「韓市長是我們很好的大哥，我不覺得他會這樣想」，他受桃園朋友邀請到場，有機會共襄盛舉很高興也很榮幸。

由於江啟臣、韓國瑜、連勝文都來到現場，外界好奇，是否為3人參加7月黨主席選舉的起手式？連勝文說，沒有這種感覺，他只是受朋友邀請參加活動，江啟臣跟韓國瑜共襄盛舉很好，也幫桃園朋友們加油打氣。