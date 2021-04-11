影 ／朱立倫：盼媽祖護佑台灣 希望兩岸和平

國民黨前主席朱立倫今天到彰化溪州展開3天的大甲媽祖遶境行程，他說，陪媽祖遶境心中只有一個願望，希望全民平安，政治不要一定要在哪個位子，而是真正把事情做好，就像民進黨執政，也應該好好做，不要尸位素餐，不願負責，這樣就是最對不起民眾。

朱立倫與立委謝衣鳳等人今天中午在溪州鄉后天宮迎接大甲媽祖鑾駕，朱立倫將展開個人為期3天的大甲媽遶境行程。

朱立倫說，今天起跟著大甲媽遶境是來「還願」，因前年開始跟大甲媽遶境就曾說要繼續跟媽祖走，但去年因疫情沒參加遶境，今年即來還願展開三天遶境行程，尤其最近有疫情，也有很多意外，又有缺水問題，希望媽祖能保佑台灣及全民平安。

對於個人是否參加黨主席選舉，他卻說「現在國民黨只有一個候選人江主席（江啟臣） 」，其他的都是空穴來風，現在最重要的是祈求全民能平安