苗博雅質詢核四 柯文哲：很討厭搞意識形態

台北市長柯文哲今天到雲林，先是送上雲林學子1萬張悠遊卡，下午將再到西螺大橋迎接大甲媽祖；柯今午接受媒體聯訪有問必答，其中關於台北市議員苗博雅9日質詢柯文哲「是否同意核四商轉發電？」柯回應，執政是要解決問題，認為「年輕人帶頭搞意識形態，他不太高興」。

柯文哲表示自己傾向不蓋核四，「但不蓋，後面要怎麼收場？」因為核電停掉仍占台灣電力12%，且核四至今已花費2850多億，一度電都沒發，如屆時要結算，「台電財務該怎麼處理？」

柯文哲說，「當醫生、社會人士時每天亂講話，可是執政時須直接解決問題、妥善思考」，包括錢要怎麼解決？停掉後怎麼處理、善後等配套措施，都是得想清楚的事，柯直言「每天搞意識形態很討厭，年紀輕輕地帶頭搞意識形態，讓人很不高興」。