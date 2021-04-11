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柯文哲送雲林學子悠遊卡 張麗善：資源共享不分黨派

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
台北市長柯文哲（前左三）今天南下雲林送上1萬張悠遊卡，縣長張麗善（前右三）代表受贈。記者陳苡葳／攝影
台北市長柯文哲（前左三）今天南下雲林送上1萬張悠遊卡，縣長張麗善（前右三）代表受贈。記者陳苡葳／攝影

北市柯文哲今天南下雲林，上午先到斗南國小送上1萬張悠遊卡，將北市智慧教育成果引進雲林，下午他將再到西螺大橋迎接大甲媽祖，柯說，今年雖因行程滿檔，無法全程參與，但仍在特別安排在這次南行接駕，表示心意。

柯文哲帶1萬張悠遊卡給雲林縣，由縣長張麗善代表受贈。柯文哲表示，北市2015年開始將智慧城市當作施政重要項目，以計畫性作法推動，除社會住宅、交通號誌串連人工智慧，觸角再延伸至醫療及教育等方面。

「改變一個國家，最快方法是改變教育」柯文哲指出，北市的國中小、高中生約22萬人，共236校都已建構光纖網路，每個教室皆有Free WIFI等網域，從多重硬體結構改變教學行為模式，進而帶動社會改變，連續多年獲國際智慧城市獎項肯定。

柯文哲說，北市研發酷課雲線上資源學習平台3年，使用量不高，去年新冠肺炎疫情爆發，用量瞬間攀升，「危機就是轉機」，顯見智慧教育在當代的重要性。

「宗教和資源共享不分黨派」，張麗善表示，雲林縣雖資源匱乏，但深受許多縣市幫忙，其中北市府除日前無償技術轉移雲林縣消防局全民守護者APP，對雲林縣的智慧校園發展更投入心力，縮短城鄉差距。

張麗善說，雲林縣前年啟動智慧校園，推出1.0版悠遊卡學生證，親子、師生除能利用LINE官方帳號使用智慧校園親師平台，另可搭配使用悠遊卡無現金支付，及瓶罐回收回饋系統、門禁讀卡機等，還能是圖書館借閱證與出勤紀錄平台。

張麗善指出，今年升級為3.0版悠遊卡數位學生證，整合縣府開發APP提供android、iOS版本給學校教職員與家長使用，功能包括縣政及校端公告推播、到校管理、榮譽榜、成績查詢、我的圖書館、健康照護、電子聯絡簿與學生出缺席等，實現無紙化親師溝通平台。

張麗善表示，第一階段從5月起自縣內20鄉鎮市、22所中心學校開始實行，明年擬擴編經費、約5百萬元購置4萬張數位學生證，可望在第二階段就讓縣內190多所國中、縣立高中及偏鄉小學都能使用。

北市 悠遊卡 柯文哲

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