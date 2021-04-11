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民進黨確定公投不提對案 總統府：行政立法達成共識

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵表示，今早會議中，蔡總統首先指示，當前政府各部門的重中之重任務，在於必須全力處理台鐵太魯閣事故的善後工作，協助傷者及罹難者家屬處理後續事宜，並加速進行台鐵改革。圖／本報系資料照
總統府發言人張惇涵表示，今早會議中，蔡總統首先指示，當前政府各部門的重中之重任務，在於必須全力處理台鐵太魯閣事故的善後工作，協助傷者及罹難者家屬處理後續事宜，並加速進行台鐵改革。圖／本報系資料照

太魯閣號事故造成嚴重傷亡，民進黨原訂4月11日啟動的「台灣政進步」政策說明會全面停擺，原本面對「公投年」設定的政治攻防節奏也要重新開始。蔡英文總統今天上午於官邸召集黨內高層會商公投案對策，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及黨內各派系領袖都參與，會議中也達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。

總統府發言人張惇涵表示，今早會議中，蔡總統首先指示，當前政府各部門的重中之重任務，在於必須全力處理台鐵太魯閣事故的善後工作，協助傷者及罹難者家屬處理後續事宜，並加速進行台鐵改革。

張惇涵表示，也由於若要就公投提出對案，依照立法院的時程，必須在下周提出。因此，今天府、院、黨、黨團及執政縣市長等出席代表，也有就是否提出對案進行討論，達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。而在過去一段時間，府、院、黨、黨團，以及執政縣市長也多次就相關議題深入討論交換意見。

張惇涵表示，面對這四項公投案，蔡總統指示，民進黨作為執政黨，必須負責任、傾全力向社會各界說明。「我們相信，透過正面論述、積極說明，讓民眾充分了解資訊後，可以化解社會疑慮，共同為台灣的未來做出正確選擇。」

公投 行政院 立法院

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