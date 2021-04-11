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與陳時中同台互動冷？ 侯友宜：不能聊兩句 就隨緣
衛福部長陳時中被視為民進黨2022年大選中，有機會挑戰新北市長侯友宜的重要人選，但兩人昨天同台亞太社會創新高峰會時卻幾乎零互動。侯友宜今表示，「能夠聊兩句就聊兩句，不能聊兩句就隨緣。」
「第4屆亞太社會創新高峰會」由婦女權益促進發展基金會與新北市府合辦，基金會董事長為陳時中，因此與侯友宜同為共同主辦單位，不過兩人僅在入場時相互拱手致意，其餘時間幾乎零互動。
侯友宜今指出，社會創新高峰會以永續環境發展為主軸，新北很早就已經在推動SDGs，讓永續發展不斷往前走，陳部長大概就是防疫，兩個目標方向雖然不太一樣，但就是希望社會能夠創新。
對於兩人互動冷，侯友宜解釋，因為在上台過程有先後順序，照相有不同位置，彼此之間很難在一起有互動機會，「不過任何場所，碰到任何好朋友們，一切隨緣，能夠聊兩句就聊兩句，不能聊兩句就隨緣，最重要的是把當天工作做好，隨緣自在最重要，面對事情，目標正確，把事情做好才是最主要目的。」
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