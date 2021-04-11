新南向政策總體檢 外交部：台灣在國際戰略地位更有利

外交部長吳釗燮明天將赴立法院外交國防委員會，報告「新南向政策5年總體檢」並備詢。報告指出，「新南向政策」讓台灣在國際上找到更有利的戰略地位，推動迄今已逐步為台灣與新南向夥伴國家成功創造互惠雙贏的合作模式。

報告指出，「新南向政策」啟動以來，我國已完成與菲律賓、越南及印度的投資保障協定，並與澳洲完成簽署「有機同等性相互承認協議」等，均有助進一步提升及保障我商在各該國家的權益，並擴大雙邊投資貿易關係。

自2016年迄今，我國與新南向國家共簽署逾70項協定及備忘錄，涵蓋經貿、農業及職訓等重點領域。

針對「跨太平洋夥伴協定（CPTPP）」方面，外交部表示，我國已向新南向國家的CPTPP成員國傳達我方入會決心，澳洲、紐西蘭、越南、新加坡、馬來西亞及汶萊等國對我加入CPTPP反應正面，我方除將持續依據CPTPP入會程序規定，加強與成員國的互動及諮商外，並將透過新南向政策各合作面向，強化與前述國家的雙邊合作及交流，以累積我入會的友我動能。

報告指出，在新南向政策良好基礎上，政府會持續善用國際友我聲量，穩健深化我與新南向及理念相近國家的雙邊關係，爭取新南向政策與美國印太戰略等區域戰略協作的契機，共促區域永續發展及和平繁榮。

報告指出，台灣在全球供應鏈中占有關鍵性的地位，面對國際局勢劇烈變化及新冠疫情挑戰，政府將持續致力加速產業創新升級、優化投資環境，並深化國際經貿合作，讓台灣在後疫情時代占有一席之地。