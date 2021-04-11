搶打六都首長第一針疫苗？ 侯友宜：第一沒有多大意義

AZ疫苗明起擴大施打對象，新北市長侯友宜明早8點15分也將至新北市立聯合醫院三重院區施打，成為六都首長第一針。侯友宜今表示，誰打第一位沒多大意義，重點是希望能提高施打率。

中央流行疫情指揮中心日前宣布AZ疫苗4月12日起擴大施打對象，開放中央及地方政府防疫人員、國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作第一線人員等高接觸風險工作者接種疫苗。

對於搶先施打疫苗，是否給其他首長及綠營壓力？侯友宜說，「誰打第一位沒有多大意義，最主要是因為AZ疫苗的施打率從這段時間看起來非常不理想，我已經講過，當疫苗打得不理想，首長有責任率先施打。」

侯友宜表示，在防疫打仗的過程當中，每一個要打仗的人，必須要先學會保護自己，對地方指揮官來講，必須要身先士卒，沒有退避的理由，更期待我們防疫人員、民眾能夠提高施打率，讓台灣的施打率大幅提升，保護自己保護別人。