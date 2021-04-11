快訊

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶打六都首長第一針疫苗？ 侯友宜：第一沒有多大意義

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席浴佛節慶典大會。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今出席浴佛節慶典大會。記者吳亮賢／攝影

AZ疫苗明起擴大施打對象，新北市長侯友宜明早8點15分也將至新北市立聯合醫院三重院區施打，成為六都首長第一針。侯友宜今表示，誰打第一位沒多大意義，重點是希望能提高施打率。

中央流行疫情指揮中心日前宣布AZ疫苗4月12日起擴大施打對象，開放中央及地方政府防疫人員、國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作第一線人員等高接觸風險工作者接種疫苗。

對於搶先施打疫苗，是否給其他首長及綠營壓力？侯友宜說，「誰打第一位沒有多大意義，最主要是因為AZ疫苗的施打率從這段時間看起來非常不理想，我已經講過，當疫苗打得不理想，首長有責任率先施打。」

侯友宜表示，在防疫打仗的過程當中，每一個要打仗的人，必須要先學會保護自己，對地方指揮官來講，必須要身先士卒，沒有退避的理由，更期待我們防疫人員、民眾能夠提高施打率，讓台灣的施打率大幅提升，保護自己保護別人。

AZ疫苗 侯友宜

延伸閱讀

陳時中身旁沒議員 2022派系想找自己人？

侯友宜、陳時中同台 雙方互動冷落

衛福部專戶藍營意見不同 侯友宜：捐款跟究責是兩碼事

首名施打疫苗縣市首長 侯友宜：戰士沒有選擇戰場權利

相關新聞

藻礁公投不提對案 潘忠政：肯定但更希望總統做這件事

8月28日是公投日，今年預計有「反萊豬」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等四項公投案，總統蔡英文今召集黨內會...

【今日精摘】我新冠死亡新增1例／韓國瑜、江啟臣、連勝文同台合影

高雄市前市長韓國瑜今天參加軍系活動，與國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文同台。3人皆是7月國民黨主席改選熱門潛在人選，3人互動熱絡，並在眾人簇擁下同框合影。但韓、江兩人對黨主席改選未置一詞，僅連勝文受訪時表態「會支持我自己」。

從打不還手到假摔構陷 誰讓人民保母崩壞成「碰瓷黨」？

彰化地院審理黃姓退休員警涉嫌妨害公務案，發現值勤員警收到上級命令，若有推擠就假摔，然後以妨害公務現行犯逮捕，法官痛批警界此舉重創國家執法公信力；曾幾何時，過去面對陳抗都採「打不還手、罵不還口」的人民保母，如今卻變成碰瓷黨，以假摔構陷人民、入人於罪，追根究柢，警界巴結、迂腐的官場文化，就是人民保母崩壞的幫凶。...

民進黨拍板不提公投對案 柯建銘：相信台灣人民會站在一起

蔡英文總統今天上午於官邸召集黨內高層會商公投案對策，會議中也達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。立法院民進黨團總...

影／支持韓國瑜角逐黨魁？ 洪秀柱：誰理念相近就支持誰

陸軍官校專修班今日舉辦第40期入伍46周年紀念餐會，高雄市前巿長韓國瑜、國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文、國民...

影／韓國瑜同框江啟臣、連勝文 支持者高呼「韓總選黨魁」

高雄市前市長韓國瑜今天參加軍系活動，與國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文同台。3人皆是7月國民黨主席改選的熱門潛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。