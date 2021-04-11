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綠名嘴上電視說北迴鐵日本蓋的 羅智強：NCC罰不罰？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員羅智強今天在臉書說，北迴鐵路通車距今不過４１年，敢這樣胡扯造謠，照綠營邏輯，乾脆説，中山高也是日本蓋；台積電搖籃的竹科也是日本打造。圖／引用自羅智強臉書
台北市議員羅智強今天在臉書說，北迴鐵路通車距今不過４１年，敢這樣胡扯造謠，照綠營邏輯，乾脆説，中山高也是日本蓋；台積電搖籃的竹科也是日本打造。圖／引用自羅智強臉書

台鐵太魯閣號撞車事故釀嚴重死傷，日前有親綠名嘴在政論節目中表示，「這一條鐵路」是日本人100年前蓋的，還以為是國民黨來台灣蓋的鐵路嗎？引發網友在PTT熱議。台北市議員羅智強今天也在臉書說，北迴鐵路通車距今不過41年，敢這樣胡扯造謠，照綠營邏輯，乾脆説，中山高也是日本蓋；台積電搖籃的竹科也是日本打造。

羅智強說，以前有句話，沒知識，至少要看電視，現在應該改成，沒知識，是因為三民自。「這種假新聞，NCC罰不罰鍰？，NCC關不關台？」

羅智強今天在臉書表示，綠營名嘴說，台灣東岸靠日本近，其實北迴鐡路是日本蓋的，他真的是佩服某些綠營朋友。羅說，北迴鐵路通車距今不過41年，就敢這樣胡扯造謠？按照綠營的邏輯，乾脆也説，中山高也是日本蓋的；被稱為台積電搖籃的竹科，也是日本打造的。

日本 羅智強 台積電

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