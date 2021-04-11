中華電信工會發聲明 挺林佳龍留任繼續改革

交通部長林佳龍因太魯閣號撞車事故已正式提出書面辭呈，不少觀光交通業公會及交通部國營事業工會近日都發出聲明挽留林佳龍，中華電信工會今天也發出聲明稿表示，力挺林佳龍繼續留任，因為此次事故就要求交通部長下台，是模糊政務官、事務官的職務界限。

中華電信工會表示，回顧受到疫情最嚴重衝擊的運輸業、觀光業，在林佳龍帶領下提出停止陸客團入境政策、雙鐵和國道客運強制戴口罩且量體溫，結合各部會嚴守國境，從航空人員到防疫車隊將國人送達旅館。運用中華郵政和中華電信配合運送口罩防疫物資，成立1922防疫專線穩；為挺住受疫情海嘯衝擊第一排的運輸跟觀光業，提出以訓代賑、培訓人才計畫、薪資補貼營運補貼，守護基層將近29萬人次及其家庭生計。

中華電信工會說，林佳龍就任後，除了頻繁親自出席工會活動與會員交流意見，更常常撥出時間協助工會與公司及政府溝通，幫助全體會員爭取到加薪案、調降股東必要報酬率、增加托育設施、一次性獎金等實質提升會員權益、爭取不調整「郵電事業人員退休撫卹條例」退休同仁權益的措施。

中華電信工會說，任何改革議題都是艱難的，既要除弊又要興利，首重人才，工會力挺務實辦事、傾聽勞工心聲的林佳龍，繼續協助貫徹政府改革的決心。