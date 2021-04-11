羅智強：民進黨改國徽、改黨徽、改華航 就是不改革

內政部改國徽評估報告出爐，指國徽與國民黨徽類似，但黨國不分的時代已過，政黨的標章宜應時代的變遷，適度調整。國民黨革實院院長、議員羅智強反問，內政部說好的華航改名呢？

羅智強說，改國徽之前別忘了，交通部長林佳龍一年前也承諾華航改名，至今沒有下文。改名已是民進黨的救生圈，快被民怨淹死時只要喊改名就能轉移焦點，「改國徽、改黨徽、改華航，就是不改革。」

羅智強表示，全國上下關心太魯閣號事故，希望台鐵更安全，民進黨卻帶風向炒作國徽黨徽這種皮毛，逃避改革台鐵的責任。林佳龍要下台前最好就宣布華航改名，別無限消費改名議題，雖然林佳龍沒能力改善交通，但操弄政治的本事，應該還是高人一等吧！

羅智強說，執政黨不要只會改名不會改革，更別讓太魯閣號議題失焦。他也提醒，華航改名成本至少11億。