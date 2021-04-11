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拋改國徽風向？羅智強：改名是民進黨出事救生圈

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
羅智強今嗆，民進黨政府消費國徽議題時，別忘林佳龍一年前也承諾華航改名。「改名已是民進黨的救生圈，當快被民怨淹死時，只要喊改名，就能轉移焦點。」圖／引用自羅智強臉書
羅智強今嗆，民進黨政府消費國徽議題時，別忘林佳龍一年前也承諾華航改名。「改名已是民進黨的救生圈，當快被民怨淹死時，只要喊改名，就能轉移焦點。」圖／引用自羅智強臉書

國民黨台北市議員羅智強今在臉書說，民進黨政府消費國徽議題時，別忘交通部長林佳龍一年前也承諾華航改名。「改名已是民進黨的救生圈，當快被民怨淹死時，只要喊改名，就能轉移焦點。」

羅智強在臉書提到，民進黨日前又拋改國徽風向球，「國徽要改就去改，最好連國號都順便改一改」、「太魯閣事故才頭七民進黨就急著轉焦帶風向」。

羅智強說，林佳龍要下台前，最好就宣佈華航改名，別無限消費改名議題，雖然你沒能力改善交通，但操弄政治的本事，應該還是高人一等吧

羅智強今天在臉書表示，改國徽？改黨徽？改華航？民進黨就是不改革。當全國上下關心太魯閣事故，希望台鐵更安全，民進黨卻帶風向，炒作國徽黨徽這種皮毛，逃避改革台鐵的責任。

羅也在文末嗆民進黨「只會改名不會改革」、「別讓太魯閣號議題失焦」、「華航改名成本至少11億」。

民進黨 羅智強 華航

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