韓國瑜出席軍系活動拚選黨魁？中常委：不出席才有訊息

國民黨主席7月底改選，高雄市前市長韓國瑜動向受關注。明天陸軍官校專修班在桃園舉辦校友會成立大會，將推舉韓出任名譽會長，被解讀為韓參選黨主席起手式。不過熟悉韓思維人士表示，韓明天出席只是穩固既有支持者，不會表態。

該人士表示，雖韓國瑜勸進的中廣董事長趙少康參選黨主席機率已近乎於零，趙昨天也公開表態若韓參選黨主席，道義上會支持，但畢竟黨主席選舉細則未攤牌，等於趙的參選態勢仍然未定，相對的韓在道義上也不會表態。

外界解讀，韓國瑜出席明天活動將是參選黨主席起手式。中常委李德維認為，明天出席者多為原本就較支持韓國瑜的軍系人士，韓出席就跟與老朋友聚會一樣平常；但也因該場規模超大場，若是韓沒去，反而等於釋放無意角逐黨主席訊息。

親近表態參選黨主席的國民黨智庫副董連勝文的人士表示，明天連與表態爭取連任的現任主席江啟臣也都受邀出席，現場當然可以試水溫；但韓國瑜是陸軍官校專修班畢業，原本就是明天活動主角之一，成立校友會不代表是拱韓選黨主席。

黨內人士也認為，對於黨內軍系黨員而言，韓國瑜確實最對味口，但江啟臣是現任主席，掌黃復興黨部系統也不容小覷，連也獲一定支持，明天現場校友對3人的反應熱烈程度，相當程度可看出3人在這場主席選舉中深藍黨員支持底氣。