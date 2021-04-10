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蔡英文明在官邸討論公投對策 賴清德、蘇貞昌都受邀

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統明天上午將於官邸召集黨內高層會商公投案對策，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦等都有受邀。圖為蔡英文總統出席促轉會舉行的「平復司法不法之第五至七波刑事有罪判決撤銷公告儀式」。 報系資料照／記者曾吉松攝影
蔡英文總統明天上午將於官邸召集黨內高層會商公投案對策，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦等都有受邀。圖為蔡英文總統出席促轉會舉行的「平復司法不法之第五至七波刑事有罪判決撤銷公告儀式」。 報系資料照／記者曾吉松攝影

太魯閣號事故造成嚴重傷亡，民進黨原訂4月11日啟動的「台灣政進步」政策說明會全面停擺，原本面對「公投年」設定的政治攻防節奏得重新開始。據悉，蔡英文總統明天上午將於官邸召集黨內高層會商公投案對策，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦等都有受邀。

黨內人士指出，由於交通部長林佳龍大約於東正線恢復通車後、約4月20日左右卸下職務，說明會也將於4月底再規畫，但立法院已來不及提公投對案，行政院也無意提出對案，接下來勢必只能動員支持者對四項公投案皆投反對票，不過宣傳上可能會有困難，黨內必須再討論對策。

目前預估有四項公投案將於今年8月28日投票，包括反萊豬、重啟核四、護藻礁及公投綁大選等，民進黨人士說，若不提對案，「反萊豬公投最難宣傳」，很難說服支持者「反對反萊豬」，這一案若通過，對未來台美貿易可能增加不確定性，但國人普遍對萊豬有疑慮，至今台灣也沒有進口，因此民進黨如何動員支持者，將是很大的難題。

公投 萊豬 民進黨 蔡英文 賴清德 蘇貞昌

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