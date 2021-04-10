訪創待用麵老闆 韓國瑜：盼向上的力量感染更多人行善

高雄市前市長韓國瑜上星期因要陪伴台鐵太魯閣號傷者及罹難者家屬走過艱難的時刻，「韓先生來敲門」停播一次，今晚播出走訪全台首創待用麵善舉的新北市板橋麵店老闆劉維勳。從更生人到全台行善、長年提供待用麵的顏維勳告訴韓國瑜，像他一樣的小老百姓做善事，必須要高調，這樣才能感染其他人一起加入行善的行列。

顏維勳數次出入監獄，他的媽媽說他以前打架、蹺家蹺課，她常半夜去找孩子，後來看到兒子做善事，鼓勵他儘量行善，雖然待用麵曾讓他們的麵店虧損，但他們一直沒有放棄。

待用餐，就是餐食店接受善心人士結帳但未使用餐食，轉而把餐食給需要的人享用，後者不必付錢。

韓國瑜問起顏維勳行善的因緣。顏說一次發生事情時，做了一個夢，要他去做善事，事情就會有轉機，本來鐵齒的他試著照做，人生也出現轉捩點，他的朋友沒有人相信他會改變，他告訴自己一定要成功，就去環島28天行善，用行動證明自己的決心，更由此了解到原來自己是有用的人。

顏維勳告訴韓國瑜，待用麵最重要的不只是麵食，是後續的關懷取用待用麵的人；曾有一名從新莊搭愛心免費公車到板橋取用待用麵的60多歲阿伯，被當時在店裡的一名歐巴桑說好手好腳的為何去取用待用麵？阿伯說是要拿回去給90歲的媽媽吃，並且要拿證件給他看，他說不用，認為會取待用麵的人，一定是非常需要那碗麵；於是他炒了兩份炒飯讓阿伯帶回去，阿伯說他的媽媽很久沒有吃到炒飯了。

顏維勳跟韓國瑜說，後來那位阿伯沒再去取待用麵，他因沒有跟阿伯要電話持續關懷感到遺憾，因為後續的關懷才是待用餐最大的意義。

從2013年推待用麵至今，顏維勳有個夢想，希望能做出一種像自動販賣機一樣的待用麵（飯）取用機，放在適當的地方，讓需要的人能隨時取用，不致受麵店休息影響。

韓國瑜稱讚顏維勳有善心也有創意，也盼大家看到顏維勳向上的力量，都能投入愛心、傳播愛心、付出愛心；每一人都是一支小蠟燭，如果都點亮，相信可以照亮台灣善良光明的大千世界。