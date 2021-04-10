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挺關中火3號機 趙少康呼籲盧秀燕率眾包圍中火抗議
台電突襲重啟台中火力發電廠3號機，引爆地方與中央論戰。中廣董事長趙少康晚間聲援，中火3號機應立刻停爐，如果經濟部繼續顢頇、環保署繼續護航，「官逼民反，民不得不反」，他建議忍無可忍的台中市長盧秀燕應率民眾揭竿起義，包圍台電中火，阻斷運煤的道路，替中部人的肺爭取公道。
「有夢最美，毒氣相隨」，趙少康批評，蔡英文總統「2025非核家園」根本一場騙局，說2025綠能供電要佔20%，但現在綠能僅占5%，蔡做5年總統只增加了1%，僅剩4年蔡要如何補足剩餘的15%綠能？還是為了非核要做地球暖化罪人？
趙少康也質疑，台電說備轉容量率還有11%，為什麼要突襲重啟3號機，置中部人健康於不顧？中部人到底招誰惹誰，又缺水，又吸髒空氣；台中曾經好山、好水、好空氣，怎麼會變成現在這個樣子？
為抗衡台電突襲重啟中火3號機，台中市政府不僅開罰，還將台電董事長楊偉甫移送，環保署竟發函撤銷台中市環保局對台電罰單，經濟部還放送楊的投書。趙少康批評，經濟部視「行政中立」為無物，環保署更已成經濟部的環保處。
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