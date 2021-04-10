是否捐衛福部意見分歧？江啟臣：這是大家的心意要尊重

台鐵太魯閣號事故，司機員袁淳修謹守崗位到最後一刻，讓人動容。國民黨主席江啟臣今天下午前往袁淳修靈堂拈香，被問及支持者對於善款是否捐到衛福部意見分歧一事時說，捐款有很多種方式，尊重大家，「捐款怎麼能強迫人家？這是大家的心意，我們要尊重」，他直接捐給家屬，他今天早上去看袁母時，直接給袁母一筆慰問金。

他認為，捐款是每個人的心意，捐給政府或其他團體都是大家自己的決定，收受捐款單位務必清楚交代所有捐款流向，愛心人士絕對不希望自己的愛心被不清楚、不明不白運用，最重要這些捐款不能被爛用，或扭曲捐款人的心意，募款單位都有責任公開透明的告訴大家善款的最終流向與用途。