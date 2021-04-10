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是否捐衛福部意見分歧？江啟臣：這是大家的心意要尊重

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台鐵太魯閣號事故，司機員袁淳修謹守崗位到最後一刻，讓人動容。國民黨主席江啟臣（左）今天下午前往袁淳修靈堂捻香。記者趙容萱／攝影
台鐵太魯閣號事故，司機員袁淳修謹守崗位到最後一刻，讓人動容。國民黨主席江啟臣（左）今天下午前往袁淳修靈堂捻香。記者趙容萱／攝影

台鐵太魯閣號事故，司機員袁淳修謹守崗位到最後一刻，讓人動容。國民黨主席江啟臣今天下午前往袁淳修靈堂拈香，被問及支持者對於善款是否捐到衛福部意見分歧一事時說，捐款有很多種方式，尊重大家，「捐款怎麼能強迫人家？這是大家的心意，我們要尊重」，他直接捐給家屬，他今天早上去看袁母時，直接給袁母一筆慰問金。

他認為，捐款是每個人的心意，捐給政府或其他團體都是大家自己的決定，收受捐款單位務必清楚交代所有捐款流向，愛心人士絕對不希望自己的愛心被不清楚、不明不白運用，最重要這些捐款不能被爛用，或扭曲捐款人的心意，募款單位都有責任公開透明的告訴大家善款的最終流向與用途。

全國火車駕駛產業工會代表現場向江啟臣爭取太魯閣號事故殉職的司機員袁淳修、助理司機員江沛峰提報入祀忠烈祠，江啟臣說，國民黨會來推動並要求，他日前在立法院交通委員會提案，請交通部將司機員袁淳修、助理司機員江沛峰提報入祀忠烈祠，大家沒有異議通過，此案他會來追後續 。

台鐵太魯閣號事故，司機員袁淳修謹守崗位到最後一刻，讓人動容。國民黨主席江啟臣今天下午前往袁淳修靈堂捻香。記者趙容萱／攝影
台鐵太魯閣號事故，司機員袁淳修謹守崗位到最後一刻，讓人動容。國民黨主席江啟臣今天下午前往袁淳修靈堂捻香。記者趙容萱／攝影

捐款 江啟臣 太魯閣撞車事故

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