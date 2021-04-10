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侯友宜、陳時中同台 雙方互動冷落

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
衛福部長陳時中、新北市長侯友宜2人間隔行政院政務委員羅秉成，也讓陳、侯2人全場幾乎無互動。記者王敏旭／攝影
衛福部長陳時中、新北市長侯友宜2人間隔行政院政務委員羅秉成，也讓陳、侯2人全場幾乎無互動。記者王敏旭／攝影

衛福部長陳時中被視為民進黨下屆新北市長人選之一，陳今前往新北參加「第4屆亞太社會創新高峰會」與新北市長侯友宜同台，但民進黨卻未有任何議員到場助陣。陳時中致詞提到人要永續發展要尊重自然，而侯友宜侃侃而談中央許多政策制定前，新北市都已先做了。

「第4屆亞太社會創新高峰會」由婦女權益促進發展基金會與新北市府合辦，基金會董事長為陳時中，因此與侯友宜同為主辦方，在場的還有行政院政務委員唐鳳、羅秉成、經濟部長王美花、星展銀行總經理林鑫川等多名政經人士。

陳時中、侯友宜2人間坐了羅秉成，羅秉成致詞時表示，陳時中身兼多職，還有婦權基金會董事長職務，不僅能內能外，各面向都能照顧到。侯友宜投入各領域，新北市不用講做得呱呱叫，還扛起共同舉辦社會創新高峰會的責任。

陳時中難得到新北還與侯友宜同台，僅有民進黨議員助理到場。陳時中致詞時表示，疫情過程看見貧富、疫苗不平等，在創新與永續之間應消除不平等，同時尊重自然，而衛生醫療不僅疾病救助、新藥發展，還要建立公共衛生體系。

侯友宜最後登場致詞就說，第一次看到這麼多名中央官員到新北市，歡迎中央把眼光更精準看到新北市，投資亞洲最重要是投資新北，新北早已不是別人的衛星城市，是一個崛起的全台灣最大的城市。

侯友宜表示，新北是全台第1個、全世界第10個發表「地方自願檢視報告」的城市，引起紐約國際大城市關注，3年前他參選新北市長時，就提出氣候變遷對策委員會，就任後還參加脫煤者聯盟，新北2022年會變成無煤城市。

侯友宜說，中央政策還沒有定目標，新北市能先做的就要先做，因為地方才能做到位，就像防疫一樣，中央訂的政策在執行上碰到哪些困難，哪些可以做、哪些不能做，只有地方最清楚。

侯友宜 陳時中

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