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影／美對台交往新準則 江啟臣：台美還是定位在非官方
台鐵太魯閣號事故，司機員袁淳修謹守崗位到最後一刻，讓人動容。國民黨主席江啟臣今天下午前往袁淳修靈堂捻香，被問及「美國國務院昨天宣布已完成與台灣交往的新準則」一事說，我們和美國之間就美國國務院發表的新準則來看，還是把它定位在「非官方」。
江啟臣指出，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布廢除原本的準則，美國國務院又重新頒布一套新準則，等於拜登政府重新思考美中台三邊關係的平衡點，在台美目前非官方關係底下，如何能夠擴大或務實地讓雙方人員可以交往、可以見面、可以對話，我想這是拜登政府在嘗試努力的方向，但對台灣來講，我們希望能有更多的空間，強化彼此的關係，但畢竟美方應該有很多政治上侷限與考量，我們的期待是希望有更多互動及交往空間。
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