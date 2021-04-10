影／美對台交往新準則 江啟臣：台美還是定位在非官方

Q. 大學教授最想看的解決問題能力，學習歷程檔案怎麼呈現？有例子可以參考嗎？ 根據教育部高教司「學習歷程檔案審議計畫」的調查結果，在所有素養能力中，大學教授最想在學習歷程檔案看見解決問題的能力。中山大學財管系副教授唐俊華接受專訪，分享他心目中的解決問題可以怎麼呈現...

2021-04-11 07:00