須符合3條件 國民黨：黨駐美代表已鎖定人選

國民黨主席7月底改選，傳出爭取連任的主席江啟臣在選舉前將赴美。黨副秘書長黃奎博表示，江確實有期盼去美國政學界與僑界走一圈，但目前新冠肺炎疫情仍未趨緩，疫苗也未普及，健康與安全第一，7月主席選舉前訪美機率不大。

黨務人士表示，訪美一直是江啟臣希望完成的工作，但在當前疫情仍嚴峻下，若因訪美反造成個人或他人健康風險，並不適當，也要考慮政治效應；更何況目前邊境未解封，訪美返國還要隔離14天，選戰在即，也不是聰明的選擇。

至於華盛頓駐美代表處設置，黃奎博說，黨中央確實已有鎖定華盛頓一些區域，「對地點已有香法」，對設置的相關法規也已大致了解，現在卡在什麼時候要承租辦公室、正式登記立案，「客觀條件還不允許」。

黃奎博說，美國現在疫情仍然很嚴重，多數工作都改在線上、在家辦公，這時候就去開設駐美代表處並沒有實益，等疫情趨緩或疫苗普及後，才會具體啟動相關工作，並決定國民黨駐美代表人選。

黃奎博說，黨的駐美代表人選必須符合3條件：有實際對美工作經驗，能獨立解決外交前線可能遇到的問題；人格特質要能政通人和，不能反成爭議來源；要有工作熱忱，不能以為外派後事要當官的。

黨務人士透露，黨中央對於黨駐美代表可能從台灣派任，但也可能直接從美國找人，目前內部已鎖定2、3位人選，其中有來自學界，也又卸任政務官，其中還有人選是已主動表達願意協助國民黨推動對美事務。

外傳國民黨立委陳以信、陸委會前主委夏立言與「藍營口譯哥」黨前發言人黃裕鈞是可能對象。黨務人士說，陳是現任立委，要外派美國會有實務上的困難；其餘外傳人選，則要思考個人意願，以及目前與黨互動情形。