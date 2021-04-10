快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

太殘忍！ 台大醉月湖鵝疑遭當場殺害後帶走 校方已報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

須符合3條件 國民黨：黨駐美代表已鎖定人選

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席7月底改選，傳出爭取連任的主席江啟臣在選舉前將赴美。黨副秘書長黃奎博表示，江確實有期盼去美國政學界與僑界走一圈，但目前新冠肺炎疫情仍未趨緩，疫苗也未普及，健康與安全第一，7月主席選舉前訪美機率不大。

黨務人士表示，訪美一直是江啟臣希望完成的工作，但在當前疫情仍嚴峻下，若因訪美反造成個人或他人健康風險，並不適當，也要考慮政治效應；更何況目前邊境未解封，訪美返國還要隔離14天，選戰在即，也不是聰明的選擇。

至於華盛頓駐美代表處設置，黃奎博說，黨中央確實已有鎖定華盛頓一些區域，「對地點已有香法」，對設置的相關法規也已大致了解，現在卡在什麼時候要承租辦公室、正式登記立案，「客觀條件還不允許」。

黃奎博說，美國現在疫情仍然很嚴重，多數工作都改在線上、在家辦公，這時候就去開設駐美代表處並沒有實益，等疫情趨緩或疫苗普及後，才會具體啟動相關工作，並決定國民黨駐美代表人選。

黃奎博說，黨的駐美代表人選必須符合3條件：有實際對美工作經驗，能獨立解決外交前線可能遇到的問題；人格特質要能政通人和，不能反成爭議來源；要有工作熱忱，不能以為外派後事要當官的。

黨務人士透露，黨中央對於黨駐美代表可能從台灣派任，但也可能直接從美國找人，目前內部已鎖定2、3位人選，其中有來自學界，也又卸任政務官，其中還有人選是已主動表達願意協助國民黨推動對美事務。

外傳國民黨立委陳以信、陸委會前主委夏立言與「藍營口譯哥」黨前發言人黃裕鈞是可能對象。黨務人士說，陳是現任立委，要外派美國會有實務上的困難；其餘外傳人選，則要思考個人意願，以及目前與黨互動情形。

疫情 黃奎博

延伸閱讀

內政部要國民黨改黨徽 連勝文：政治鬥爭、啼笑皆非

內政部建議國民黨改黨徽 朱立倫：民進黨是沒事找事

國民黨中常會確立3攻防方向 江啟臣明赴花蓮參加法會

為太魯閣號默哀江啟臣批：少點政治算計 悲劇就能避免

相關新聞

大港唱出濃濃政治味 獨立音樂獲官方奧援但也多了包袱？

南台灣頗具規模的獨立音樂祭「大港開唱」，歷經高雄市前市長韓國瑜任內停辦、「查水表」爭議，引發藍綠陣營交鋒，染上濃濃政治味。現任市長陳其邁從競選期間到上任後積極復辦，即便被批連全國學生音樂競賽都因疫情停辦，依舊堅持如期開唱，連總統蔡英文也一度有意到場露臉，儼然將音樂祭當成造勢場合，讓國民黨立委李德維狠酸這是一場「民進黨奪回高雄的慶功宴」，也讓人質疑，獨立音樂還獨立嗎？

大型艦艇國艦國造進度延宕 幾乎繳白卷 只剩運輸艦熱鬧下水

國艦國造是蔡政府國防自主政策重要一環，卻進度落後，在沒有主戰艦艇工程可以宣傳之下，只好熱鬧舉行運輸艦下水典禮。海軍與台船近來也積極籌備19日的下水典禮，並已多次預演，準備迎接總統的到來。

須符合3條件 國民黨：黨駐美代表已鎖定人選

國民黨主席7月底改選，傳出爭取連任的主席江啟臣在選舉前將赴美。黨副秘書長黃奎博表示，江確實有期盼去美國政學界與僑界走一圈...

美國公布最新對台交往準則 綠委：不該因此滿足

美國國務院今公布最新的對台交往準則。民進黨立委羅致政表示，雖然總體方向是朝鬆綁及放寬，值得台灣歡迎與肯定，但畢竟還是有不...

衛福部專戶藍營意見不同 侯友宜：捐款跟究責是兩碼事

台鐵太魯閣號撞車釀成重大意外，民眾的捐款湧進衛福部的賑災專戶中，但有媒體調查發現，泛藍陣營對內部是否要捐款給衛福部好像有...

潘孟安跟風巨人梗 號招曬「毛小孩坐下照」獲熱烈回應

許多人都知道總統蔡英文是愛貓一族，但不少政治人物其實骨子裡也是寵貓達人，屏東縣長潘孟安、高雄市長陳其邁就是一例。潘孟安近日也在臉書貼出愛貓麒麟的照片，現場餵食肉泥，還活用進擊的巨人梗，號召大家一起曬貓，引來廣大迴響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。