美國公布最新對台交往準則 綠委：不該因此滿足

美國國務院今公布最新的對台交往準則。民進黨立委羅致政表示，雖然總體方向是朝鬆綁及放寬，值得台灣歡迎與肯定，但畢竟還是有不少的限制存在，所以不應該因此感到滿足，而是要更努力朝雙邊關係正常化來發展。

羅致政說，自1979年兩國斷交以來，美台間的實質互動就建立在特殊安排（special arrangement)之下，所謂的AIT或TECRO就是不能互設大使館下的產物，而美方為了彰顯雙方交往是「非官方」(unofficial)，所以也設下各種自我限制的規定與作法，有些是成文有些則是不成文。

他表示，由於美方這些「能做或不能做」的事項從來沒有正式對外公布過，到底是鼓勵交往的正面表列比較多？還是禁止互動層級/形式的負面表列更全面？這都有待未來實際互動之後才能進一步掌握。

羅致政認為，無論如何，美方願意解除更多的交往限制，絕對是一個值得歡迎的舉動，但推動更高層級、更為寬廣、更加深度、更無限制的美台交往，也絕對是應該持續努力的目標。